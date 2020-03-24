В крымских горах два автомобиля утонули в грязи

© МЧС Крыма

Крымские спасатели пять часов искали обратившихся в МЧС туристов. Для эвакуации их машин, увязших в раскисшей грязи на горной дороге, потребовались лебедки и такелажное оборудование. сообщает пресс-служба МЧС РК.

Так, 23.03., в 01:29, оперативному дежурному «КРЫМ-СПАС» поступила информация о том, что при подъеме на плато Долгоруковская яйла со стороны туристической стоянки Партизанская, в горно-лесной зоне застряли в размытом грунте 2 автомобиля. Среди пассажиров находится несовершеннолетний. Свое точное местоположение пострадавшие определить не могут. В связи с ухудшением погодных условий и низкой температурой воздуха необходима помощь спасателей.

К месту немедленно выдвинулась дежурная смена специалистов Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 2-х человек и 1 ед. специализированной техники.

Читайте: Жительница Симферополя выжила после падения с высоты седьмого этажа

Спасатели прибыли на плато Долгоруковская яйла и приступили к поискам. Для усиления группировки сил и средств было принято решение дополнительно вызвать 3-х спасателей на автомобиле повышенной проходимости.

— В результате пятичасовых поисковых работ пострадавшие были обнаружены в районе хребта Дедов курень. С помощью лебедки и такелажного оборудования спасатели эвакуировали автомобиль из размытого грунта, после чего пострадавшие были сопровождены в г. Симферополь. В медицинской помощи никто не нуждался, — отметили в МЧС.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Крыму годовалая девочка утонула в пруду. Следком России по Крыму проводит расследование по факту смерти годовалой девочки.

Сегодня : В Крыму водитель фуры погиб под колесами своего же автомобиля. Водитель грузового автомобиля в Кировском районе Крыма врезался в земляную насыпь, вылетел через лобовое стекло и погиб под колесами своего автомобиля.

Вчера : На севастопольском кладбище произошла странная история. На городском кладбище Севастополя неизвестные осквернили более 200 захоронений. Инцидент произошел неделю назад в ночь с пятницы на субботу, о чем сотрудники Службы по вопросам похоронного дела сразу сообщили правоохранителям.

Вчера : В Крыму водитель под кайфом влетел в дерево. Сегодня ночью в селе Равнополье Симферопольского района легковой автомобиль врезался в дерево, сообщают очевидцы в соцсети.