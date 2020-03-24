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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В крымских горах два автомобиля утонули в грязи

Вторник
24 марта 2020
13:42

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
24 марта 2020


В крымских горах два автомобиля утонули в грязи

© МЧС Крыма

Крымские спасатели пять часов искали обратившихся в МЧС туристов. Для эвакуации их машин, увязших в раскисшей грязи на горной дороге, потребовались лебедки и такелажное оборудование. сообщает пресс-служба МЧС РК.

Так, 23.03., в 01:29, оперативному дежурному «КРЫМ-СПАС» поступила информация о том, что при подъеме на плато Долгоруковская яйла со стороны туристической стоянки Партизанская, в горно-лесной зоне застряли в размытом грунте 2 автомобиля. Среди пассажиров находится несовершеннолетний. Свое точное местоположение пострадавшие определить не могут. В связи с ухудшением погодных условий и низкой температурой воздуха необходима помощь спасателей.

К месту немедленно выдвинулась дежурная смена специалистов Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 2-х человек и 1 ед. специализированной техники.

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Спасатели прибыли на плато Долгоруковская яйла и приступили к поискам. Для усиления группировки сил и средств было принято решение дополнительно вызвать 3-х спасателей на автомобиле повышенной проходимости.

— В результате пятичасовых поисковых работ пострадавшие были обнаружены в районе хребта Дедов курень. С помощью лебедки и такелажного оборудования спасатели эвакуировали автомобиль из размытого грунта, после чего пострадавшие были сопровождены в г. Симферополь. В медицинской помощи никто не нуждался, — отметили в МЧС.

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Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

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