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Власть -> Наркотики

В Красноперекопске полицейские ликвидировали наркопритон

Вторник
24 марта 2020
12:55

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Красноперекопск

Новости за:
2020
Март 2020
24 марта 2020


Оперативные сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Красноперекопский» установили, что 40-летняя жительница города Красноперекопска устроила в своей квартире притон для употребления наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Женщина приглашала в свое жилище наркозависимых граждан, гостеприимно предлагая для потребления наркотических средств не только помещение своей квартиры, но и собственно приспособление для курения наркотических средств, которое в ходе осмотра полицейскими было изъято.

Согласно результатам экспертных исследований, вещество, изъятое в жилище гражданки, является наркотическим средством гашиш.

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Отделом дознания МО МВД России «Красноперекопский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.232 Уголовного кодекса Российской Федерации (содержание притона для потребления наркотических средств).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 20 марта 2020: В Крыму хотят открыть стационар для наркоманов. В Правительстве республики дали добро на строительство реабилитационного центра для стационарного пребывания наркозависимых пациентов.

Пятница, 20 марта 2020: В Крыму пенсионер организовал наркопритон. Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Белогорскому району была пресечена деятельность наркопритона.

Четверг, 5 марта 2020: Сладкая «дурь»: в Крыму наркодилер мешал канабис с вареньем. Сотрудники ГИБДД Ялты задержали наркоторговца, который создавал «авторский наркотик» путем смешивания выжимки из канабиса с малиновым вареньем.

Понедельник, 2 марта 2020: Полицейские Алушты задержали трех наркодилеров. Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Алуште в течение месяца выявили факты сбыта наркотических средств, по которым возбуждено три уголовных дела.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/24/v-krasnoperekopske-politseiskie-likvidirovali-narkopriton-129403/

 
 

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