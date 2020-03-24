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Власть -> Развитие Крыма

В Керчи хотят построить терминал по перевалке нефтепродуктов

Вторник
24 марта 2020
08:29

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Керчь

Новости за:
2020
Март 2020
24 марта 2020


В Керчи планируют реализовать инвестиционный проект единого портового терминального комплекса по перевалке светлых и темных нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного газа.

Об этом стало известно по итогам заседания Совета по улучшению инвестиционного климата Республики Крым.

— На заседании Совета были рассмотрены вопросы о ходе реализации инвестиционных проектов и одобрен новый проект «Портовый терминальный комплекс по перевалке нефтепродуктов и газа «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1», инициированный ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1».

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Реализация проекта предусматривает создание на территории Керченского рыбного порта единого портового терминального комплекса по перевалке светлых и темных нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного газа. Реализация проекта позволит создать более 100 рабочих мест, — сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития РК.

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