В Керчи хотят построить терминал по перевалке нефтепродуктов

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Керчь
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24 марта 2020
Об этом стало известно по итогам заседания Совета по улучшению инвестиционного климата Республики Крым.
— На заседании Совета были рассмотрены вопросы о ходе реализации инвестиционных проектов и одобрен новый проект «Портовый терминальный комплекс по перевалке нефтепродуктов и газа «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1», инициированный ООО «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1».
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Реализация проекта предусматривает создание на территории Керченского рыбного порта единого портового терминального комплекса по перевалке светлых и темных нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного газа. Реализация проекта позволит создать более 100 рабочих мест, — сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития РК.
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