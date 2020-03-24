Центробанк России рекомендовал ограничить выдачу наличных в банкоматах

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу Банка России.
Это одна из рекомендаций ЦБ в рамках профилактики для противодействия коронавирусу.
Банк России также просит регулярно проводить дезинфекцию банкоматов и терминалов.
Перед загрузкой банкнот в банкоматы или выдачей наличных клиенту следует выдержать денежные знаки в кредитной организации «в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса», указано в сообщении.
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В нынешней ситуации предпочтительнее безналичная форма оплаты, говорят в ЦБ.
Новости Крыма сообщали ранее:
Четверг, 19 марта 2020: Российский депутат думает, что обвал рубля не скажется на финансировании Крыма. Экономический кризис и обвал курса рубля не скажется на объемах финансирования федеральной целевой программы социально-экономического развития и национальных проектов в Крыму.
Четверг, 19 марта 2020: Рубль переживают свою худшую неделю с 1999-го года. Курс рубля на межбанковских торгах в среду, 18 марта, обесценился к доллару до 82,87 — наихудшего значения с января 2016 года. При этом курс евро вырос до 90,10 рублей — самого высокого значения с февраля 2016 г.
Среда, 18 марта 2020: Обвал продолжается: рубль уверенно идет к отметке в 80. Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 79 рублей.
Вторник, 17 марта 2020: Власти Крыма выделят деньги из бюджета на борьбу с коронавирусом. С 17 марта в Республике Крым введен режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.
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