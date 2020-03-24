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Центробанк России рекомендовал ограничить выдачу наличных в банкоматах

Вторник
24 марта 2020
16:41

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
24 марта 2020


Российским банкам следует по возможности ограничить прием и выдачу банкнот в банкоматах замкнутого цикла, в которых денежные купюры принимаются от одного клиента и без обработки выдаются другому.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу Банка России.

Это одна из рекомендаций ЦБ в рамках профилактики для противодействия коронавирусу.

Банк России также просит регулярно проводить дезинфекцию банкоматов и терминалов.

Перед загрузкой банкнот в банкоматы или выдачей наличных клиенту следует выдержать денежные знаки в кредитной организации «в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса», указано в сообщении.

Читайте: Обвал продолжается: рубль уверенно идет к отметке в 80

В нынешней ситуации предпочтительнее безналичная форма оплаты, говорят в ЦБ.

Новости Крыма сообщали ранее:

Четверг, 19 марта 2020: Российский депутат думает, что обвал рубля не скажется на финансировании Крыма. Экономический кризис и обвал курса рубля не скажется на объемах финансирования федеральной целевой программы социально-экономического развития и национальных проектов в Крыму.

Четверг, 19 марта 2020: Рубль переживают свою худшую неделю с 1999-го года. Курс рубля на межбанковских торгах в среду, 18 марта, обесценился к доллару до 82,87 — наихудшего значения с января 2016 года. При этом курс евро вырос до 90,10 рублей — самого высокого значения с февраля 2016 г.

Среда, 18 марта 2020: Обвал продолжается: рубль уверенно идет к отметке в 80. Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 79 рублей.

Вторник, 17 марта 2020: Власти Крыма выделят деньги из бюджета на борьбу с коронавирусом. С 17 марта в Республике Крым введен режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

 

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