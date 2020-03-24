Центробанк России рекомендовал ограничить выдачу наличных в банкоматах

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Российским банкам следует по возможности ограничить прием и выдачу банкнот в банкоматах замкнутого цикла, в которых денежные купюры принимаются от одного клиента и без обработки выдаются другому.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу Банка России.

Это одна из рекомендаций ЦБ в рамках профилактики для противодействия коронавирусу.

Банк России также просит регулярно проводить дезинфекцию банкоматов и терминалов.

Перед загрузкой банкнот в банкоматы или выдачей наличных клиенту следует выдержать денежные знаки в кредитной организации «в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса», указано в сообщении.

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В нынешней ситуации предпочтительнее безналичная форма оплаты, говорят в ЦБ.

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Среда, 18 марта 2020 : Обвал продолжается: рубль уверенно идет к отметке в 80. Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 79 рублей.

Вторник, 17 марта 2020 : Власти Крыма выделят деньги из бюджета на борьбу с коронавирусом. С 17 марта в Республике Крым введен режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.