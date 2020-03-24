Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Как в Крыму обещают поддержать бизнес в период пандемии COVID-2019 В Крыму забраковали два из трех предложенных под обсерваторы зданий Частные перевозчики в Крыму нарушают масочный режим В крымских театрах вместо декораций шьют маски Центробанк России рекомендовал ограничить выдачу наличных в банкоматах

Телеуроки в Крыму организуют и для учеников 5-8 и 10 классов

Вторник
24 марта 2020
15:27

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
24 марта 2020


Об этом заявила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Ранее Минобраз Крыма анонсировал только занятия по подготовке к ЕГЭ и ГИА в телеформате.

Для 5-8 и 10 классов ежедневно с 10.30 до 14.00 будут проведены уроки по расписанию: по 1 часу для 5, 6, 7, 8, и 10 классов. Уроки будут транслироваться с понедельника по субботу на телеканале «Первый крымский». Один урок будет содержать блочную модульную подачу нового материала и инструктаж по закреплению навыка и формированию умений. Уроки для этих классов будут транслироваться с 30 марта.

Математика, русский язык и английский язык запланированы по 3 урока в неделю, биология, история, литература, химия, география – по одному уроку.

Читайте: В Крыму растет количество обращений детей к омбудсмену

Для начальных классов будут проведены радиоуроки по литературному чтению и окружающему миру.

Напомним, с 23 марта ежедневно в 10.00 транслируются на телевидении уроки по программе подготовки выпускников к Основному государственному экзамену и Единому государственному экзамену. Уроки записаны по математике и русскому языку, биологии и химии. В формате радиоуроков записаны уроки по гуманитарным направлениям: обществознанию и литературе.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Минобраз Крыма хочет временно отменить льготы на проезд детей. Министр образования Крыма Валентина Лаврик предложила отменить льготы на проезд в общественном транспорте для детей, чтобы ограничить их передвижение в период распространения коронавируса.

Вчера: В Крыму спортивные школы закрываются на карантин. Министр спорта РК Ольга Торубарова рассказала корреспонденту Крымского информационного агентства, что с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Крыму республиканские спортшколы уходят на карантин.

Вчера: Школы и вузы Крыма официально закрылись на карантин. Государственные общеобразовательные и спортивные школы Крыма, а также учреждения дополнительного образования, училища и вузы закрылись на карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Карантин продлится до 12 апреля.

Вчера: В Крыму против дистанционного ЕГЭ из-за пандемии. Предложение сделать Единый государственный экзамен дистанционным в рамках мер по борьбе с коронавирусом преждевременное.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/24/teleuroki-v-krymu-organizujut-i-dlya-uchenikov-58-i-10-klassov-129417/

 
 

Детские сады, школы, ВУЗы

В Крыму против дистанционного ЕГЭ из-за пандемии

В Крыму против дистанционного ЕГЭ из-за пандемии

В Крыму растет количество обращений детей к омбудсмену

В Крыму растет количество обращений детей к омбудсмену

Уничтожить детский санаторий в Симеизе приказало правительство Крыма

Уничтожить детский санаторий в Симеизе приказало правительство Крыма

Крымчане просят Путина вернуть украинскую гимназию в Симферополе

Крымчане просят Путина вернуть украинскую гимназию в Симферополе

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Как в Крыму обещают поддержать бизнес в период пандемии COVID-2019
СЮЖЕТ
Коронавирус

Как в Крыму обещают поддержать бизнес в период пандемии COVID-2019

Тренды недели

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров

Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров

В Ялте море «съело» Приморский пляж

В Ялте море «съело» Приморский пляж

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.