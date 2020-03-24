Телеуроки в Крыму организуют и для учеников 5-8 и 10 классов

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2020
Март 2020
24 марта 2020
Ранее Минобраз Крыма анонсировал только занятия по подготовке к ЕГЭ и ГИА в телеформате.
Для 5-8 и 10 классов ежедневно с 10.30 до 14.00 будут проведены уроки по расписанию: по 1 часу для 5, 6, 7, 8, и 10 классов. Уроки будут транслироваться с понедельника по субботу на телеканале «Первый крымский». Один урок будет содержать блочную модульную подачу нового материала и инструктаж по закреплению навыка и формированию умений. Уроки для этих классов будут транслироваться с 30 марта.
Математика, русский язык и английский язык запланированы по 3 урока в неделю, биология, история, литература, химия, география – по одному уроку.
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Для начальных классов будут проведены радиоуроки по литературному чтению и окружающему миру.
Напомним, с 23 марта ежедневно в 10.00 транслируются на телевидении уроки по программе подготовки выпускников к Основному государственному экзамену и Единому государственному экзамену. Уроки записаны по математике и русскому языку, биологии и химии. В формате радиоуроков записаны уроки по гуманитарным направлениям: обществознанию и литературе.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Минобраз Крыма хочет временно отменить льготы на проезд детей. Министр образования Крыма Валентина Лаврик предложила отменить льготы на проезд в общественном транспорте для детей, чтобы ограничить их передвижение в период распространения коронавируса.
Вчера: В Крыму спортивные школы закрываются на карантин. Министр спорта РК Ольга Торубарова рассказала корреспонденту Крымского информационного агентства, что с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Крыму республиканские спортшколы уходят на карантин.
Вчера: Школы и вузы Крыма официально закрылись на карантин. Государственные общеобразовательные и спортивные школы Крыма, а также учреждения дополнительного образования, училища и вузы закрылись на карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Карантин продлится до 12 апреля.
Вчера: В Крыму против дистанционного ЕГЭ из-за пандемии. Предложение сделать Единый государственный экзамен дистанционным в рамках мер по борьбе с коронавирусом преждевременное.
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