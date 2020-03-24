Спрос в торговых сетях Севастополя обвалился

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Руководитель управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Вадим Кирпичников утверждает, что на минувших выходных спрос в торговых сетях города упал на 20%.

Об этом пишет пресс-служба правительства Севастополя.

«В торговых сетях мониторинг ведется ежедневно, запасы везде присутствуют. За прошедшие выходные в магазинах ни очередей, ни ажиотажного спроса не зафиксировано. На сегодняшний день основная отпускная цена гречки у основных производителей около 60 рублей за килограмм», – сказал Кирпичников.

В пятницу, 20 марта, в супермаркетах и магазинах Севастополя раскупили гречку.

18 марта власти Севастополя ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. После введения режима жители Севастополя стали жаловаться исполняющему обязанности главы российского правительства города Михаилу Развожаеву на повышение цен на гречневую крупу. Стоимость килограмма гречки повысилась до 175 рублей, раньше его можно было купить за 50-75 рублей.

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Ранее в продуктовых магазинах Симферополя ввели ограничения на продажу гречки в одни руки.

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