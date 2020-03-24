Сотрудники ФСБ задержали крымчанина за «призывы к терроризму в соцсетях»

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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24 марта 2020
Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Установлено, что мужчина разместил на своей странице в социальной сети в неограниченном свободном публичном доступе видеоролики, «содержащие призывы к участию в террористической деятельности и оправдание терроризма».
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По месту его проживания были проведены оперативно-розыскные мероприятия. Изъяты электронные носители информации и вычислительная техника.
В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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