Севастополь обещают завалить масками из Китая

В скором времени Севастополь получит более 45 тысяч медицинских масок, хотя и сегодня в медучреждениях дефицита этих средств индивидуально защиты нет.

Об этом на аппаратном совещании сообщил глава департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

Он отметил, что сегодня планируется заключить госконтракт с компанией «Дельрус», определенной единым поставщиком Минпромторгом России.

«Централизованно «Дельрус» распределяет между субъектами маски, которые пришли из Китайской народной республики. На город Севастополь определено 45 700 масок. Нам вполне достаточно, чтобы пополнить резервы медицинских учреждений», – отметил Шеховцов.

На сегодняшний день, добавил глава горздрава, медучреждения города обеспечены трехмесячным запасом масок, перчаток, тупферами для забора анализа.

По словам вице-губернатора Марии Литовко, параллельно с госзакупкой в Севастополе также прорабатывается возможность изготовления защитных масок на одной из швейных фабрик Севастополя – в ближайшее время такой процесс будет запущен. Также собираются сведения по организациям и предприятиям города, чтобы понять общую потребность региона в средствах индивидуальной защиты.

Вместе с тем обязательного требования абсолютно всем носить защитные маски в городе нет, напомнил врио губернатора Михаил Развожаев.

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«Маски нужны для тех людей, которые сейчас болеют каким-то респираторно-вирусным заболеванием <…> Им просто рекомендуется оставаться дома <…> Обязательного ношения всем подряд масок на сегодняшний день не нужно, все, кто работают с контакт-группой, врачи обеспечены масками», – подчеркнул Развожаев.

По-прежнему нерешенным на сегодня остается вопрос с масками в коммерческих аптечных сетях. Напомним, еще с начала марта в аптечных сетях города пропали индивидуальные маски. Как выяснилось, эта проблема касается и других регионов страны – по словам представителей аптек, масок нет у поставщиков, и когда они появятся в продаже, прогнозировать сложно. По этому поводу ForPost направил информационный запрос в Росздравнадзор.

Вместе с тем, уточнялось на аппаратном совещании, дефицита оборудования в городских медучреждениях нет - в поликлиниках находится 65 аппаратов вентиляции легких, пять дополнительных мобильных не инвазивных аппаратов искусственной вентиляции легких, все бригады скорой помощи и кабинеты неотложной помощи в поликлиниках оснащены 116 пульсоксиметрами. Также дополнительно закупаются дистанционные термометры и пульсоксиметров, тепловизоры.

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