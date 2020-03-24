Россиянам, нарушающим карантин, может грозить до семи лет тюрьмы

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Ялте ввели запрет на выступления уличных музыкантов В Крыму интернет стали измерять в мегапикселях Как в Крыму обещают поддержать бизнес в период пандемии COVID-2019 В Крыму забраковали два из трех предложенных под обсерваторы зданий Частные перевозчики в Крыму нарушают масочный режим

© trud.ru

Совет Госдумы на внеочередном заседании 25 марта обсудит поправки о лишении свободы и штрафах за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной Думы РФ.

Завтра на дополнительном заседании Совета Государственной Думы будет обсуждаться вопрос об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Поправки инициировали Вячеслав Володин и Павел Крашенинников.

Предлагается ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее за собой по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, в виде штрафа от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или в размере зарплаты, или иного дохода в период от трех до пяти лет, либо запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от одного года до трех лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет.

Читайте: Власти Крыма хотят закрыть магазин больного коронавирусом жителя Евпатории

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний, предлагается наказывать штрафом до 2 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от четырех до пяти лет, либо запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от трех до пяти лет, либо ограничением свободы на срок до пяти лет.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до семи лет.

По итогам рассмотрения поправок на Совете Государственной Думы планируется, что они будут вынесены на пленарное заседание 31 марта.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Россиян будут штрафовать за езду на авто умерших людей. ГИБДД будет снимать с регистрации авто умерших людей и штрафовать водителей, которые ездят на нем до вступления в наследство, пишет «Российская газета».

Сегодня : На чиновников в Крыму завели дело из-за махинаций с деньгами на дороги. Должностные лица администрации Ленинского района Крыма попали под следствие по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Сегодня : Через два дня в Крыму будут выть сирены. Систему оповещения населения включат на территории всего Крыма 26 марта.

Сегодня : В Крыму адвоката приговорили к тюрьме за целый ряд преступлений. В Крыму суд вынес приговор адвокату, который подозревался в подстрекательстве к заведомо ложным показаниям, двух эпизодах мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину и покушении на мошенничество в особо крупном размере.