Россиян будут штрафовать за езду на авто умерших людей

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
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2020
Март 2020
24 марта 2020
© Новости Крыма
Госавтоинспекция будет снимать с регистрации автомобили сразу после получения информации о смерти ее владельца из Федеральной налоговой службы. При этом процедура не предусматривает оповещения об этом наследников.
Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», сообщает газета.
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Наследник может прийти в ГИБДД и оформить автомобиль на себя, когда вступит в наследство.
Новые правила разработали из-за водителя, который устроил в Москве смертельное ДТП. Выяснилось, что на авто, чей собственник давно умер, продолжали сотнями приходить штрафы.
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