Россиян будут штрафовать за езду на авто умерших людей

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ГИБДД будет снимать с регистрации авто умерших людей и штрафовать водителей, которые ездят на нем до вступления в наследство, пишет «Российская газета».

Госавтоинспекция будет снимать с регистрации автомобили сразу после получения информации о смерти ее владельца из Федеральной налоговой службы. При этом процедура не предусматривает оповещения об этом наследников.

Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», сообщает газета.

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Наследник может прийти в ГИБДД и оформить автомобиль на себя, когда вступит в наследство.

Новые правила разработали из-за водителя, который устроил в Москве смертельное ДТП. Выяснилось, что на авто, чей собственник давно умер, продолжали сотнями приходить штрафы.

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