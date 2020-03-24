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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Россиян будут штрафовать за езду на авто умерших людей

Вторник
24 марта 2020
22:25

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Новости за:
2020
Март 2020
24 марта 2020


Россиян будут штрафовать за езду на авто умерших людей

© Новости Крыма

ГИБДД будет снимать с регистрации авто умерших людей и штрафовать водителей, которые ездят на нем до вступления в наследство, пишет «Российская газета».

Госавтоинспекция будет снимать с регистрации автомобили сразу после получения информации о смерти ее владельца из Федеральной налоговой службы. При этом процедура не предусматривает оповещения об этом наследников.

Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», сообщает газета.

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Наследник может прийти в ГИБДД и оформить автомобиль на себя, когда вступит в наследство.

Новые правила разработали из-за водителя, который устроил в Москве смертельное ДТП. Выяснилось, что на авто, чей собственник давно умер, продолжали сотнями приходить штрафы.

Новости Крыма сообщали ранее:

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Суды, прокуратура, полиция

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