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Общество -> Погода в Крыму

Прогноз погоды в Крыму на вторник 24 марта

Вторник
24 марта 2020
06:07

Использованы материалы: Новости Крыма

Новости за:
2020
Март 2020
24 марта 2020


Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от 0 до +8, ближайшей ночью от +1 до +6 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 46 до 96 процентов. Скорость ветра будет достигать 15 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 24 марта.

В Симферополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 88 процентов. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Температура воздуха днем от 1 до 3, ближайшей ночью от 2 до 3 градусов выше нуля.

В Ялте пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 89 процентов. Ветер северо-восточный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 2 до 7, ближайшей ночью от 1 до 2 градусов выше нуля.

В Севастополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 76 процентов. Ветер северо-восточный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 8, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 85 процентов. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 4, ближайшей ночью от 3 до 5 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 90 процентов. Ветер северо-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем от 2 до 4, ближайшей ночью от 3 до 5 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 79 процентов. Ветер северо-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 6, ближайшей ночью от 4 до 5 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 80 процентов. Ветер северо-восточный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 2 до 4, ближайшей ночью от 2 до 4 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 69 процентов. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Температура воздуха днем от 1 до 5, ближайшей ночью от 2 до 4 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 9 градусов тепла. По городам: в Алупке - 9, в Артеке - 9, в Балаклаве - 9, в Евпатории - 9, в Керчи - 8, в Коктебеле - 8, в Ливадии - 9, в Поповке - 9, в Севастополе - 9, в Феодосии - 8, в Ялте - 9, на мысе Айя - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 22, на Кипре - 17, в Одессе - 8, в Сочи - 11, в Турции - 16, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

Читайте: Прогноз погоды в Крыму на субботу 14 марта

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Холод и ураганный ветер: на Крым надвигается шторм. В течение трех суток в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра. На полуострове объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Вчера: Прогноз погоды в Крыму на понедельник 23 марта. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 0 до +8, ближайшей ночью от 0 до +5 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 56 до 91 процентов. Скорость ветра будет достигать 13 м/с.

Воскресенье, 22 марта 2020: На Крым идут еще одни сильные заморозки. Очередная волна заморозков идет на Крым.

Воскресенье, 22 марта 2020: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 22 марта. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 5 до 15, ближайшей ночью от 4 до 9 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 40 до 91 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.

 

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