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Происшествия -> Криминал

Полицейские задержали в Ялте двух угонщиков

Вторник
24 марта 2020
06:44

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Март 2020
24 марта 2020


Двое мужчин, разыскиваемых за угон автомобилей в Севастополе, задержаны полицейскими в Ялте.

Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД по Республике Крым.

«22 марта сотрудниками ДПС на выезде из Ялты по ориентировке из управления МВД России по Севастополю по подозрению в неправомерном завладении был задержан автомобиль Daewoo Nexia под управлением гражданина 1989 года рождения», – сообщили в ведомстве.

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Кроме водителя в автомобиле находился еще один угонщик. «В данном автомобиле также находился пассажир, мужчина 1988 года рождения, который также был задержан по ориентировке из управления МВД России по Севастополю по подозрению в краже автомобиля Lada Priora», – добавили в ГИБДД.

По данному факту проводится проверка.

Новости Крыма сообщали ранее:

Суббота, 21 марта 2020: Пойман серийный вор, обокравший аэропорт Симферополь на две тележки. Правоохранители задержали серийного вора, орудовавшего в аэропорту Симферополя.

Суббота, 21 марта 2020: В Симферополе бывший «зэк» едва не зарезал собутыльника. Сотрудники полиции в Симферополе задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений.

Четверг, 19 марта 2020: В Симферополе задержали несовершеннолетних угонщиков автомобилей. В Симферополе правоохранителями задержаны трое подростков, подозреваемых в совершении серии угонов автомобилей.

Четверг, 19 марта 2020: Российский подросток «развел» крымчанку на деньги через интернет. В Бахчисарае сотрудниками полиции раскрыто интернет-мошенничество, передает пресс-служба МВД по Республике Крыма.

 

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