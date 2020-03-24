Полицейские задержали в Ялте двух угонщиков

Двое мужчин, разыскиваемых за угон автомобилей в Севастополе, задержаны полицейскими в Ялте.

Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД по Республике Крым.

«22 марта сотрудниками ДПС на выезде из Ялты по ориентировке из управления МВД России по Севастополю по подозрению в неправомерном завладении был задержан автомобиль Daewoo Nexia под управлением гражданина 1989 года рождения», – сообщили в ведомстве.

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Кроме водителя в автомобиле находился еще один угонщик. «В данном автомобиле также находился пассажир, мужчина 1988 года рождения, который также был задержан по ориентировке из управления МВД России по Севастополю по подозрению в краже автомобиля Lada Priora», – добавили в ГИБДД.

По данному факту проводится проверка.

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