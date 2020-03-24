Полицейские задержали в Ялте двух угонщиков

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Ялта
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2020
Март 2020
24 марта 2020
Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД по Республике Крым.
«22 марта сотрудниками ДПС на выезде из Ялты по ориентировке из управления МВД России по Севастополю по подозрению в неправомерном завладении был задержан автомобиль Daewoo Nexia под управлением гражданина 1989 года рождения», – сообщили в ведомстве.
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Кроме водителя в автомобиле находился еще один угонщик. «В данном автомобиле также находился пассажир, мужчина 1988 года рождения, который также был задержан по ориентировке из управления МВД России по Севастополю по подозрению в краже автомобиля Lada Priora», – добавили в ГИБДД.
По данному факту проводится проверка.
Новости Крыма сообщали ранее:
Суббота, 21 марта 2020: Пойман серийный вор, обокравший аэропорт Симферополь на две тележки. Правоохранители задержали серийного вора, орудовавшего в аэропорту Симферополя.
Суббота, 21 марта 2020: В Симферополе бывший «зэк» едва не зарезал собутыльника. Сотрудники полиции в Симферополе задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений.
Четверг, 19 марта 2020: В Симферополе задержали несовершеннолетних угонщиков автомобилей. В Симферополе правоохранителями задержаны трое подростков, подозреваемых в совершении серии угонов автомобилей.
Четверг, 19 марта 2020: Российский подросток «развел» крымчанку на деньги через интернет. В Бахчисарае сотрудниками полиции раскрыто интернет-мошенничество, передает пресс-служба МВД по Республике Крыма.
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