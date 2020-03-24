На трассе Симферополь - Алушта открыли надземный переход

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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24 марта 2020
Об этом сообщил начальник Службы автомобильных дорог республики Александр Нефедов.
«Новый надземный пешеходный переход находится в селе Перевальное. Этот переход стоил 42 млн рублей. На сегодняшний день работы завершены, можно приступать к вводу объекта в эксплуатацию», – сообщил Нефедов.
Руководитель ведомства уточнил, что строительство этого пешеходного перехода затянулось из-за некачественной проектной документации, которую пришлось переделывать.
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В дальнейшем на трассе Симферополь – Алушта появятся еще два надземных пешеходных перехода – в Добром и Лозовом. «Каждый стоит от 42 до 44 млн рублей. Их строительство займет около двух-трех месяцев, работы идут полным ходом, без выходных. Наземные переходы мы будем ликвидировать, чтобы увеличить скорость транспорта и повысить безопасность движения пешеходов», – заключил он.
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