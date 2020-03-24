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Власть -> Транспорт Крыма

На трассе Симферополь - Алушта открыли надземный переход

Вторник
24 марта 2020
19:35

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
24 марта 2020


Первый надземный переход открыли на трассе Симферополь – Алушта в селе Перевальное.

Об этом сообщил начальник Службы автомобильных дорог республики Александр Нефедов.

«Новый надземный пешеходный переход находится в селе Перевальное. Этот переход стоил 42 млн рублей. На сегодняшний день работы завершены, можно приступать к вводу объекта в эксплуатацию», – сообщил Нефедов.

Руководитель ведомства уточнил, что строительство этого пешеходного перехода затянулось из-за некачественной проектной документации, которую пришлось переделывать.

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В дальнейшем на трассе Симферополь – Алушта появятся еще два надземных пешеходных перехода – в Добром и Лозовом. «Каждый стоит от 42 до 44 млн рублей. Их строительство займет около двух-трех месяцев, работы идут полным ходом, без выходных. Наземные переходы мы будем ликвидировать, чтобы увеличить скорость транспорта и повысить безопасность движения пешеходов», – заключил он.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Частные перевозчики в Крыму нарушают масочный режим. Рабочие группы Минтранса РК выявили нарушения при перевозке пассажиров, сообщает пресс-служба ведомства.

Вчера: Пассажиропоток на админгранице с Украиной в Крыму сократился в 20 раз. Пассажиропоток на пунктах пропуска на границе с Украиной в Крыму сократился почти в 20 раз.

Вчера: Из Астрахани в Крым запустят прямые авиарейсы. С 6 июня между Симферополем и Астраханью после четырехлетнего перерыва возобновятся прямые авиарейсы, сообщает пресс-служба аэропорта Симферополь.

Вчера: В поездах «Таврия» усилили меры санитарной защиты. С целью предупреждения распространения инфекционных заболеваний в поездах следующих в Крым регулярно проводится дезинфекция вагонов, линейный персонал обеспечен необходимыми средствами защиты и антисептиками.

 

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