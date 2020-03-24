На чиновников в Крыму завели дело из-за махинаций с деньгами на дороги

Должностные лица администрации Ленинского района Крыма попали под следствие по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

По информации надзорного ведомства, в рамках исполнения муниципального контракта на технический учет, паспортизацию и разработку проектов организации дорожного движения на автодороги местного значения сотрудники администрации перевели подрядчику 4,4 млн рублей. При этом данные средства были потрачены за выполнение работ, которые не соответствуют предъявленным требованиям в части регулирования дорожного движения, элементов обустройства дорог и улиц населенных пунктов.

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Прокурорская проверка выявила допущенные нарушения. По ее материалам следственные органы возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, которое выразилось в использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы. Максимальное наказание по данной статье – тюремное заключение на срок до четырех лет.

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