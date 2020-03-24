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Минобраз Крыма хочет временно отменить льготы на проезд детей

Вторник
24 марта 2020
15:54

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
24 марта 2020


Министр образования Крыма Валентина Лаврик предложила отменить льготы на проезд в общественном транспорте для детей, чтобы ограничить их передвижение в период распространения коронавируса.

Об этом она сказала в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в республике.

«Прошу вас рассмотреть возможность – конечно, непопулярное решение – для детей льготных категорий на время таких условий снять льготы по бесплатному проезду в общественном транспорте. Такие меры принимают некоторые субъекты… для того, чтобы ограничить передвижение», – предложила Лаврик.

Такое решение в настоящее время не принято.

Читайте: В парламенте Крыма ожидают роста нехватки мест в детских садах

Ранее указом главы Крыма власти перевели школьников на дистанционное обучение до 12 апреля, но оставили работать детские сады.

По состоянию на 23 марта, всего в России зафиксировано 438 случаев заражения новой инфекцией, 71 из них – за последние сутки. Большая часть зараженных находится в Москве. В Крыму под динамическим наблюдением, по данным на утро 23 марта, находилось 754 человека, 38 – в условиях стационара.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Телеуроки в Крыму организуют и для учеников 5-8 и 10 классов. Об этом заявила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Вчера: В Крыму спортивные школы закрываются на карантин. Министр спорта РК Ольга Торубарова рассказала корреспонденту Крымского информационного агентства, что с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Крыму республиканские спортшколы уходят на карантин.

Вчера: Школы и вузы Крыма официально закрылись на карантин. Государственные общеобразовательные и спортивные школы Крыма, а также учреждения дополнительного образования, училища и вузы закрылись на карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Карантин продлится до 12 апреля.

Вчера: В Крыму против дистанционного ЕГЭ из-за пандемии. Предложение сделать Единый государственный экзамен дистанционным в рамках мер по борьбе с коронавирусом преждевременное.

 

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