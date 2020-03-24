Крым закупит 600 тысяч масок для профилактики коронавируса

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Министерство здравоохранения Крыма закупит 600 тысяч медицинских масок для профилактики новой коронавирусной инфекции в регионе, первые 100 тысяч изделий поступят в регион в ближайшее время.

Об этом сообщил глава Минздрава республики Игорь Чемоданов на заседании оперативного штаба во вторник.

«Сегодня мы контрактуемся на полмиллиона масок по 19 рублей за штуку, а также закупаем еще 100 тысяч масок по 30 рублей. Партия на 100 тысяч масок вот-вот будет. Если мы сегодня законтрактуемся на партию 500 тысяч масок, они к нам приедут через две недели», – сказал министр.

Чемоданов добавил, что специалисты Минздрава в целях профилактики раздали 150 тысяч медицинских масок сотрудникам «Крымтроллейбуса», Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, МВД и других ведомств.По информации Минздрава Крыма, на сегодняшний день из-за риска распространения коронавирусной инфекции под наблюдением находится 811 крымчан, 38 человек госпитализированы.

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По словам Чемоданова, состояние пациента с первым подтвержденным случаем заболевания коронавирусной инфекцией в Крыму стабильное, наблюдается положительная динамика процесса его выздоровления.

Как сообщалось ранее, на полуострове выявили первого зараженного коронавирусом. Им стал мужчина из Евпатории, вернувшийся из Франции 14 марта. Зараженный скрыл, что был в странах с неблагополучной ситуацией по распространению инфекции и несколько дней не обращался за медпомощью.

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