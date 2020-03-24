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Крым закупит 600 тысяч масок для профилактики коронавируса

Вторник
24 марта 2020
14:02

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
24 марта 2020


Крым закупит 600 тысяч масок для профилактики коронавируса

© www.rubaltic.ru

Министерство здравоохранения Крыма закупит 600 тысяч медицинских масок для профилактики новой коронавирусной инфекции в регионе, первые 100 тысяч изделий поступят в регион в ближайшее время.

Об этом сообщил глава Минздрава республики Игорь Чемоданов на заседании оперативного штаба во вторник.

«Сегодня мы контрактуемся на полмиллиона масок по 19 рублей за штуку, а также закупаем еще 100 тысяч масок по 30 рублей. Партия на 100 тысяч масок вот-вот будет. Если мы сегодня законтрактуемся на партию 500 тысяч масок, они к  нам приедут через две недели», – сказал министр.

Чемоданов добавил, что специалисты Минздрава в целях профилактики раздали 150 тысяч медицинских масок сотрудникам «Крымтроллейбуса», Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, МВД и других ведомств.По информации Минздрава Крыма, на сегодняшний день из-за риска распространения коронавирусной инфекции под наблюдением находится 811 крымчан, 38 человек госпитализированы.

Читайте: В России заявили об иммунитете у переболевших коронавирусом

По словам Чемоданова, состояние пациента с первым подтвержденным случаем заболевания коронавирусной инфекцией в Крыму стабильное, наблюдается положительная динамика процесса его выздоровления.

Как сообщалось ранее, на полуострове выявили первого зараженного коронавирусом. Им стал мужчина из Евпатории, вернувшийся из Франции 14 марта. Зараженный скрыл, что был в странах с неблагополучной ситуацией по распространению инфекции и несколько дней не обращался за медпомощью.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму забраковали два из трех предложенных под обсерваторы зданий. Сотрудники Роспотребнадзора обследовали предложенные Министерством курортов и туризма РК объекты и сочли два здания непригодными для организации обсерваторов.

Сегодня: В Крыму уже семь зараженных коронавирусом. На полуострове зарегистрировано еще шесть пациентов с коронавирусом.

Сегодня: Больничные для крымчан на карантине будут оформляться дистанционно. Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко определена для дистанционного оформления больничных для граждан, оказавшихся на карантине.

Сегодня: В России заявили об иммунитете у переболевших коронавирусом. Главный санитарный врач Российской Федерации, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что люди, переболевшие коронавирусом, вырабатывают нему иммунитет.

 

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