Какой сегодня праздник 24 марта

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Март 2020
24 марта 2020
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Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Международный день борьбы с депрессией (International Day against Depression)
Фото pixabay.com
24 марта в мире отмечается Международный день борьбы с депрессией. Международный день борьбы с депрессией считают своим праздником психологи и психотерапевты, а также их пациенты. Помимо них, событие отмечают преподаватели и студенты профильных специальностей медицинских высших учебных заведений.
Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day)
Фото pixabay.com
Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day) отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно 24 марта — в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох (Robert Koch) объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. В 1905 году ученый получил Нобелевскую премию в области медицины.
Туберкулез излечим, и работа в данном направлении ведется постоянно, но, по мнению ВОЗ, в настоящее время прилагается недостаточно усилий для обнаружения, лечения и излечивания каждого пациента. Из 9 миллионов человек, ежегодно заболевающих туберкулезом, 3 миллиона больных не проходят лечение.
Поэтому целью проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом является, прежде всего, повышение осведомленности населения планеты о глобальной эпидемии этой болезни и усилиях по ее ликвидации, о методах профилактики и борьбы с ней.
Ефимов день
Народный праздник «Ефимов день» отмечается 24 марта (по старому стилю - 11 марта). В церковном календаре это день почтения памяти архиепископа Евфимия II, жившего в 15 веке. Другие названия праздника: «Ефим», «Евфимий», «Софрон», «Заря-кукушка».
Также сегодня, 24 марта, отмечают такие праздники:
- День штурманской службы ВВС РФ
- День фтизиатра
- День вверх тормашками
- День рождения куриного окорочка
- День изюма в шоколаде (National Chocolate Raisin Day) в США
- День посадки деревьев в Уганде
- Национальный день жизни в Польше
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- День сырного стейка (National Cheesesteak Day) в США
- Операция НАТО против Югославии
- День памяти ради истины и справедливости в Аргентине
- День соглашения на Северных Марианских островах
Сегодня именины празднуют: Иван, Ефим, Георгий, Лин, Берта, Софрон, Саторин, Асклипиад, Епимах, Македон, Патрикий, Пионий, Сабина.
Что происходило 24 марта в прошлые годы
1155 - Юрий Долгорукий вступил на престол в Киеве.
1603 - В связи со смертью английской королевы Елизаветы троны Англии и Шотландии объединены.
1721 - Иоганн Себастьян Бах написал шестой «Бранденбургский концерт».
1882 - Роберт Кох объявляет об открытии возбудителя туберкулеза.
1896 - В Афинах открылись Первые Олимпийские Игры.
1932 - В Тайланде без кровопролития результате переворота устанавливается конституционная монархия.
1933 - Вступает в действие закон, накануне принятый немецким парламентом (69% голосов), который передает правительства законодательную власть и фактически приостанавливает действие конституции. Этим самым вся власть легально переходит к Гитлеру.
1956 - Реабилитирован русский историк Лев Гумилев, который находился в лагерях по обвинению в контрреволюционной деятельности.
1975 - Мухаммед Али техническим нокаутом отстаивает титул чемпиона мира против Чака Вепнера в Кливленде.
1976 - Военный переворот в Аргентине; течение следующих 6 лет от государственного террора погибло около 30 000 человек.
1980 - В Сальвадоре убит архиепископ Оскар Ромеро, что стало поводом к десятилетней гражданской войне.
1989 - Танкер Эксон Вальдез наталкивается на риф вблизи Аляски и губит 40 000 тонн нефти.
1990 - Ислам Каримов становится президентом Узбекистана.
1999 - Войска НАТО начали авиационные атаки против сербских целей.
1999 - В результате пожара в туннеле под Монбланом погибает 39 человек.
1999 - В национальном парке Тсаво в Кении в результате аварии пассажирского поезда гибнет 36 человек, 200 травмированы.
2001 - Владимир Кличко выиграет техническим нокаутом бой против Дерика Джефферсона в Мюнхене.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 24 марта. Какие праздники будут завтра?
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