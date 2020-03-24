Как в Крыму обещают поддержать бизнес в период пандемии COVID-2019

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Из-за ситуации с коронавирусом в Крыму приостановят штрафные санкции и введут рассрочки платежей по кредиту за госимущество.

Об этом во время ежедневного доклада в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса заявила министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

«Также будем рекомендовать местным органам самоуправления сделать рассрочку до конца года. Если возникают сложности, то все платежи, которые нужно выплатить до конца 2020 года, должны быть перенесены. Сегодня мы подпишем такой документ», - сказала Кивико.

Она добавила, что вопрос субсидирования по кредитным договорам уже прорабатывается.

Подготовлен перечень так называемых системообразующих организаций на территории Крыма, которые имеют региональное значение и оказывают существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность. В этот список вошли 38 предприятий, которые имеют занятость выше 500 человек.

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«Будем мониторить в ежедневном режиме и совместно с министерством экономического развития делать стресс-тестирование на случай ухудшения ситуации», - сказала Кивико.

Первый случай заболевания коронавирусом был зафиксирован в Крыму 21 марта. С 17 марта в Крыму был введен повышенной готовности.

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