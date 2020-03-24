Инфекционист рассказал о принципе действия коронавирусной инфекции

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Врач-инфекционист, член оперативного штаба Тимур Бессараб рассказал о принципе действия новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил телеканал RT.

«Коронавирус имеет особый способ проникновения в клетки. Он не проникает через мембрану клетки в произвольных местах, как многие другие вирусы. «Корона» вируса служит для атаки на клетки путем подмены важных для их жизнедеятельности молекул белками «короны». Это усложняет распознавание вируса системой иммунитета. Так начинается разрушительная работа вируса в организме. Самой опасной точкой повреждения является система органов дыхания», – рассказал Бессараб.

В качестве мер профилактики против нового вируса врач рекомендовал регулярно мыть руки, избегать прикосновений к лицу, быть внимательным в местах массового пребывания граждан. В случае обнаружения симптомов заболевания – самоизолироваться, вызвать врача и ни в коем случае не заниматься самолечением.

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По состоянию на 23 марта, всего в России зафиксировано 438 случаев заражения новой инфекцией, 71 из них – за последние сутки. Большая часть зараженных (262) находятся в Москве. 17 человек уже выздоровели. В Крыму под динамическим наблюдением, по данным на утро 23 марта, находились 754 человека, 38 – в условиях стационара.

В Крыму с 17 марта действует режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Также создан оперативный штаб. Официальная информация о распространении нового вируса в республике публикуется в специальном разделе на сайте правительства Крыма и в Telegram-канале.

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