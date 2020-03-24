ФСБ задержала крымчан за создание хакерской сети

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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24 марта 2020
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Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности во взаимодействии со следственным департаментом МВД в 11 субъектах РФ (Крыму, Северной Осетии – Алании, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях, Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе) пресечена противоправная деятельность организованной группы лиц, которая специализировалась на продаже краденных данных кредитных и расчетных карт российских и зарубежных финансовых учреждений, полученных в результате неправомерного доступа к учетным записям пользователей интернета и платежных систем», – говорится в сообщении.
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Члены группы создали свыше 90 интернет-магазинов, в которых продавались похищенные данные. «Задержано более 30 членов группы (включая граждан Украины и Литвы). 25 из них предъявлены обвинения по части 2 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – отметили в ЦОС.
В ходе обысков по 62 адресам было изъято свыше 1 млн долларов (80,8 млн рублей), 3 млн рублей, компьютерное оборудование, поддельные документы, среди которых удостоверения сотрудников правоохранительных органов, огнестрельное оружие, наркотики, золотые слитки и драгоценные монеты.
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