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Еда и лекарства в Крыму: оперативные данные оперштаба

Вторник
24 марта 2020
16:18

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
24 марта 2020


Еда и лекарства в Крыму: оперативные данные оперштаба

© Новости Крыма

Информация о торговых объектах Крыма, где сильно завышены цены на продукты, передается в местное управление Федеральной антимонопольной службы.

Об этом шла речь на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса в РК.

«Увеличились цены на лук, крупу гречневую, картофель, сахар, мясо кур и рис», - такие данные прозвучали во время ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения COVID-2019 в Крыму.

Кроме того, на заседании отметили, что спрос на консервы и крупы снижается, а на складах сегодня находится 30-дневный запас продуктов.

Поставщики лекарств в Крыму начинают требовать предоплату за свой товар, а некоторые из них предлагают российские противовирусные препараты по завышенным на 20-40% ценам. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, таких поставщиков нужно лишать «всех мер поддержки».

«Как только мы выявляем таких поставщиков, нужно направлять обращения в центральный штаб, чтобы данным компаниям не оказывали меры поддержки на федеральном и региональном уровнях, там, где они работают», – призвал глава РК.

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«Если раньше они поставляли товары и оплата производилась в течение трех-четырех месяцев после продажи, то сейчас они требуют предоплату за весь товар. Также они предлагают цены на отдельные противовирусные препараты, которые производятся в РФ, на 20-40% дороже», - отметил один из докладчиков.

21 марта в Крыму был выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Носителем COVID-2019 оказался житель Евпатории, который приехал из Франции.

23 марта учебные заведения Крыма официально закрылись на карантин.

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