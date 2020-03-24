Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Через два дня в Крыму будут выть сирены

Вторник
24 марта 2020
14:08

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
24 марта 2020


Систему оповещения населения включат на территории всего Крыма 26 марта.

Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова опубликовано на официальном портале правительства республики.

«Задействовать региональную систему оповещения и информирования населения Республики Крым с включением стоек циркулярного вызова, электросирен, радиотрансляционных узлов и передачей информации на всей территории Республики Крым 26 марта 2020 года», – сказано в тексте распоряжения.

Читайте: Организаторы файер-шоу в Симферополе могут стать фигурантами уголовного дела

Предыдущая проверка систем оповещения проводилась в Крыму в начале марта прошлого года.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: На чиновников в Крыму завели дело из-за махинаций с деньгами на дороги. Должностные лица администрации Ленинского района Крыма попали под следствие по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Сегодня: В Крыму адвоката приговорили к тюрьме за целый ряд преступлений. В Крыму суд вынес приговор адвокату, который подозревался в подстрекательстве к заведомо ложным показаниям, двух эпизодах мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину и покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Сегодня: ФСБ задержала крымчан за создание хакерской сети. ФСБ задержала хакерскую группу из нескольких регионов России, а также Крыма, которая занималась торговлей данными банковских карт.

Сегодня: Сотрудники ФСБ задержали крымчанина за «призывы к терроризму в соцсетях». Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя г. Джанкой Республики Крым, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/24/cherez-dva-dnya-v-krymu-budut-vyt-sireny-129412/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

ФСБ задержала крымчан за создание хакерской сети

ФСБ задержала крымчан за создание хакерской сети

Медицинские маски в Крыму будут шить заключенные колоний

Медицинские маски в Крыму будут шить заключенные колоний

В Крыму сожгли итальянские колбасы

В Крыму сожгли итальянские колбасы

В Крыму ужесточат меры наказания за нарушение карантина по коронавирусу

В Крыму ужесточат меры наказания за нарушение карантина по коронавирусу

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Как в Крыму обещают поддержать бизнес в период пандемии COVID-2019
СЮЖЕТ
Коронавирус

Как в Крыму обещают поддержать бизнес в период пандемии COVID-2019

Тренды недели

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров

Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров

В Ялте море «съело» Приморский пляж

В Ялте море «съело» Приморский пляж

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.