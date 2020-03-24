Через два дня в Крыму будут выть сирены

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Новости за:
2020
Март 2020
24 марта 2020
Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова опубликовано на официальном портале правительства республики.
«Задействовать региональную систему оповещения и информирования населения Республики Крым с включением стоек циркулярного вызова, электросирен, радиотрансляционных узлов и передачей информации на всей территории Республики Крым 26 марта 2020 года», – сказано в тексте распоряжения.
Читайте: Организаторы файер-шоу в Симферополе могут стать фигурантами уголовного дела
Предыдущая проверка систем оповещения проводилась в Крыму в начале марта прошлого года.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: На чиновников в Крыму завели дело из-за махинаций с деньгами на дороги. Должностные лица администрации Ленинского района Крыма попали под следствие по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
Сегодня: В Крыму адвоката приговорили к тюрьме за целый ряд преступлений. В Крыму суд вынес приговор адвокату, который подозревался в подстрекательстве к заведомо ложным показаниям, двух эпизодах мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину и покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Сегодня: ФСБ задержала крымчан за создание хакерской сети. ФСБ задержала хакерскую группу из нескольких регионов России, а также Крыма, которая занималась торговлей данными банковских карт.
Сегодня: Сотрудники ФСБ задержали крымчанина за «призывы к терроризму в соцсетях». Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя г. Джанкой Республики Крым, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/24/cherez-dva-dnya-v-krymu-budut-vyt-sireny-129412/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Как в Крыму обещают поддержать бизнес в период пандемии COVID-2019
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
18:46 Как в Крыму обещают поддержать бизнес в период пандемии COVID-2019
18:00 В Крыму забраковали два из трех предложенных под обсерваторы зданий
17:38 Частные перевозчики в Крыму нарушают масочный режим
17:08 В крымских театрах вместо декораций шьют маски
16:41 Центробанк России рекомендовал ограничить выдачу наличных в банкоматах
16:18 Еда и лекарства в Крыму: оперативные данные оперштаба
15:54 Минобраз Крыма хочет временно отменить льготы на проезд детей
15:42 В Крыму телеведущего Соловьева назвали «туристом-хамом»