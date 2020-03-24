Через два дня в Крыму будут выть сирены

Систему оповещения населения включат на территории всего Крыма 26 марта.

Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова опубликовано на официальном портале правительства республики.

«Задействовать региональную систему оповещения и информирования населения Республики Крым с включением стоек циркулярного вызова, электросирен, радиотрансляционных узлов и передачей информации на всей территории Республики Крым 26 марта 2020 года», – сказано в тексте распоряжения.

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Предыдущая проверка систем оповещения проводилась в Крыму в начале марта прошлого года.

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