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Частные перевозчики в Крыму нарушают масочный режим

Вторник
24 марта 2020
17:38

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
24 марта 2020


Рабочие группы Минтранса РК выявили нарушения при перевозке пассажиров, сообщает пресс-служба ведомства.

Рейдовые группы Министерства транспорта Республики Крым установили, что целый ряд частных перевозчиков пренебрегают соблюдением масочного режима. Так, на Центральном автовокзале, на автостанциях «Курортная» и «Восточная» водителями нарушается периодичность смены марлевых повязок, а 70 процентов частных перевозчиков пренебрегают требованием надевать маски во время рейса. Об этом было заявлено на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса под руководством Главы Республики Сергея Аксенова.

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На данный момент с руководителями муниципальных образований, выступающими заказчиками перевозок, отрабатываются меры по изменению ситуации, вплоть до отстранения водителей от работы на линии.

Новости Крыма сообщали ранее:

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Вчера: В поездах «Таврия» усилили меры санитарной защиты. С целью предупреждения распространения инфекционных заболеваний в поездах следующих в Крым регулярно проводится дезинфекция вагонов, линейный персонал обеспечен необходимыми средствами защиты и антисептиками.

Воскресенье, 22 марта 2020: Россия ограничила авиасообщение со всеми странами мира. Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с другими странами за исключением рейсов из Москвы в столицы или крупные города и чартеров для вывоза граждан в их страны, сообщает Росавиация.

 

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