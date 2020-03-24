Частные перевозчики в Крыму нарушают масочный режим

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Рабочие группы Минтранса РК выявили нарушения при перевозке пассажиров, сообщает пресс-служба ведомства.

Рейдовые группы Министерства транспорта Республики Крым установили, что целый ряд частных перевозчиков пренебрегают соблюдением масочного режима. Так, на Центральном автовокзале, на автостанциях «Курортная» и «Восточная» водителями нарушается периодичность смены марлевых повязок, а 70 процентов частных перевозчиков пренебрегают требованием надевать маски во время рейса. Об этом было заявлено на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса под руководством Главы Республики Сергея Аксенова.

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На данный момент с руководителями муниципальных образований, выступающими заказчиками перевозок, отрабатываются меры по изменению ситуации, вплоть до отстранения водителей от работы на линии.

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Вчера : Пассажиропоток на админгранице с Украиной в Крыму сократился в 20 раз. Пассажиропоток на пунктах пропуска на границе с Украиной в Крыму сократился почти в 20 раз.

Вчера : Из Астрахани в Крым запустят прямые авиарейсы. С 6 июня между Симферополем и Астраханью после четырехлетнего перерыва возобновятся прямые авиарейсы, сообщает пресс-служба аэропорта Симферополь.

Вчера : В поездах «Таврия» усилили меры санитарной защиты. С целью предупреждения распространения инфекционных заболеваний в поездах следующих в Крым регулярно проводится дезинфекция вагонов, линейный персонал обеспечен необходимыми средствами защиты и антисептиками.

Воскресенье, 22 марта 2020 : Россия ограничила авиасообщение со всеми странами мира. Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с другими странами за исключением рейсов из Москвы в столицы или крупные города и чартеров для вывоза граждан в их страны, сообщает Росавиация.