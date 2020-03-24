Частные перевозчики в Крыму нарушают масочный режим

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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24 марта 2020
Рейдовые группы Министерства транспорта Республики Крым установили, что целый ряд частных перевозчиков пренебрегают соблюдением масочного режима. Так, на Центральном автовокзале, на автостанциях «Курортная» и «Восточная» водителями нарушается периодичность смены марлевых повязок, а 70 процентов частных перевозчиков пренебрегают требованием надевать маски во время рейса. Об этом было заявлено на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса под руководством Главы Республики Сергея Аксенова.
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На данный момент с руководителями муниципальных образований, выступающими заказчиками перевозок, отрабатываются меры по изменению ситуации, вплоть до отстранения водителей от работы на линии.
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Вчера: В поездах «Таврия» усилили меры санитарной защиты. С целью предупреждения распространения инфекционных заболеваний в поездах следующих в Крым регулярно проводится дезинфекция вагонов, линейный персонал обеспечен необходимыми средствами защиты и антисептиками.
Воскресенье, 22 марта 2020: Россия ограничила авиасообщение со всеми странами мира. Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с другими странами за исключением рейсов из Москвы в столицы или крупные города и чартеров для вывоза граждан в их страны, сообщает Росавиация.
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