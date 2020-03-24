Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Вопросы развития культуры в Крыму

Бывший мэр Керчи возглавил музей-заповедник «Киммерия Волошина»

Вторник
24 марта 2020
12:35

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
24 марта 2020


Экс-глава Керчи, бывший мэром с 1998 по 2014 год, Олег Осадчий назначен директором государственного бюджетного учреждения «Историко-культурный мемориальный музей-заповедник «Киммерия Воловина».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство культуры Крыма.

«Олег Осадчий назначен генеральным директором историко-культурного мемориального музея-заповедника «Киммерия Волошина», – рассказали в пресс-службе.

Данное учреждение подведомственно Минкульту Крыма и объединяет пять музеев: Дом-музей Волошина в Коктебеле, Дом-музей Грина, Дом-музей Паустовского в городе Старый Крым, Музей Марины и Анастасии Цветаевых в Феодосии, а также Литературно-художественный музей.

Читайте: Стоимость посещения Херсонеса Таврического повысится вдвое

Олег Осадчий покинул должность главы Керчи в 2014 году по собственному желанию.

В октябре 2015 года экс-глава был осужден за превышение должностных полномочий. По данным следствия, в 2014 года Осадчий незаконной предоставил своей родственнице участок земли, который находился в собственности города. Тогда специалисты оценили нанесенный ущерб в 245 тысяч рублей.

Новости Крыма сообщали ранее:

Четверг, 19 марта 2020: Русский театр в Симферополе приостановил работу. Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького в Симферополе приостановил работу на неопределенный срок.

Среда, 4 марта 2020: В Крыму отремонтируют Дома культуры за 73 млн рублей. В 2020 году на ремонт четырех Домов культуры выделено 73 миллиона рублей.

Вторник, 4 февраля 2020: Феодосийскую картинную галерею имени Айвазовского пообещали отремонтировать. Здание галереи уже включено в план федеральной целевой программы по капитальному ремонту, определена стоимость работ — более 800 млн руб. На данный момент ведется работа по проектно-сметной документации.

Понедельник, 27 января 2020: Юбилей Чехова: художник из России представит в Ялте свою выставку. Заслуженный художник России Николай Полюшенко представит в Ялте свою авторскую выставку к 160-летию со дня рождения Антона Чехова.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/24/byvshii-mer-kerchi-vozglavil-muzeizapovednik-kimmeriya-voloshina-129401/

 
 

Вопросы развития культуры в Крыму

В Крыму особые природные территории охраняются крокодилами

В Крыму особые природные территории охраняются крокодилами

Стоимость посещения Херсонеса Таврического повысится вдвое

Стоимость посещения Херсонеса Таврического повысится вдвое

Предметы из коллекции коктебельского музея Волошина отправили в Москву

Предметы из коллекции коктебельского музея Волошина отправили в Москву

В Севастополе прошли пикеты «в защиту» заповедника «Херсонес Таврический»

В Севастополе прошли пикеты «в защиту» заповедника «Херсонес Таврический»

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В России заявили об иммунитете у переболевших коронавирусом
СЮЖЕТ
Коронавирус

В России заявили об иммунитете у переболевших коронавирусом

Тренды недели

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Соловьев - крымчанам: «Вы что, оборзели, пахать не пробовали?!»

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров

Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров

В Ялте море «съело» Приморский пляж

В Ялте море «съело» Приморский пляж

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.