Бывший мэр Керчи возглавил музей-заповедник «Киммерия Волошина»

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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24 марта 2020
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство культуры Крыма.
«Олег Осадчий назначен генеральным директором историко-культурного мемориального музея-заповедника «Киммерия Волошина», – рассказали в пресс-службе.
Данное учреждение подведомственно Минкульту Крыма и объединяет пять музеев: Дом-музей Волошина в Коктебеле, Дом-музей Грина, Дом-музей Паустовского в городе Старый Крым, Музей Марины и Анастасии Цветаевых в Феодосии, а также Литературно-художественный музей.
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Олег Осадчий покинул должность главы Керчи в 2014 году по собственному желанию.
В октябре 2015 года экс-глава был осужден за превышение должностных полномочий. По данным следствия, в 2014 года Осадчий незаконной предоставил своей родственнице участок земли, который находился в собственности города. Тогда специалисты оценили нанесенный ущерб в 245 тысяч рублей.
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