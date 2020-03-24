Бывший мэр Керчи возглавил музей-заповедник «Киммерия Волошина»

Экс-глава Керчи, бывший мэром с 1998 по 2014 год, Олег Осадчий назначен директором государственного бюджетного учреждения «Историко-культурный мемориальный музей-заповедник «Киммерия Воловина».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство культуры Крыма.

«Олег Осадчий назначен генеральным директором историко-культурного мемориального музея-заповедника «Киммерия Волошина», – рассказали в пресс-службе.

Данное учреждение подведомственно Минкульту Крыма и объединяет пять музеев: Дом-музей Волошина в Коктебеле, Дом-музей Грина, Дом-музей Паустовского в городе Старый Крым, Музей Марины и Анастасии Цветаевых в Феодосии, а также Литературно-художественный музей.

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Олег Осадчий покинул должность главы Керчи в 2014 году по собственному желанию.

В октябре 2015 года экс-глава был осужден за превышение должностных полномочий. По данным следствия, в 2014 года Осадчий незаконной предоставил своей родственнице участок земли, который находился в собственности города. Тогда специалисты оценили нанесенный ущерб в 245 тысяч рублей.

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