Больничные для крымчан на карантине будут оформляться дистанционно

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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24 марта 2020
Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым.
«Организацией, получившей право оформлять листы нетрудоспособности без очного осмотра пациента, у которого имеются показания для карантина, в Республике Крым определена Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», – говорится в сообщении.
В крымском минздраве уточнили, что граждане, вернувшиеся из стран, где сложилась неблагополучная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом, могут подать заявление через личный кабинет на сайте Фонда социального страхования (ФСС). Также подать заявление могут лица, с ними проживающие. «В заявлении указываются необходимые данные и сканированные копии предусмотренных документов, – пояснили в пресс-службе министерства. – После получения документов от ФСС, медицинская организация должна принять решение о выдаче электронного листка нетрудоспособности единовременно на 14 календарных дней».
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Возможность оформить больничный дистанционно действует до 1 июля 2020 года.
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