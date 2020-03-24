Аксенов хочет, чтобы кинотетары Крыма рассаживали зрителей в шахматном порядке

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Данная инициатива обсуждалась в ходе ежедневного доклада оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса.
«По итогам штаба предлагаю на этот период закрыть наши кинотеатры», - заявил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов предложил более мягкую меру – ограничить количество зрителей в кинотеатрах, продавая билеты на сеансы «в шахматном порядке».
Так, в залах одновременно должно находиться не более 50 зрителей.
«Не знаю, как добиться результативности в этом направлении. Тем не менее, отработать поручение сегодня совместно с Минкультуры и Минздравом республики, разработать меры по режиму эксплуатации… Вплоть до того, что продавать билеты в шахматном порядке. Я утрирую, но проработайте ситуацию», - сказал Аксенов.
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Ранее, вице-спикер Госсовет Крыма Ефим Фикс сообщил, что в парламенте проанализируют законодательство и подготовят инициативу по ужесточению ответственности за нарушение карантина по COVID-2019. Решение о «санкционных» мерах планируют принять на одной из ближайших сессий парламента Крыма.
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