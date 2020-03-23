Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Россияне стали меньше знакомиться в интернете из-за коронавируса Власти Ялты усилили пропускной режим усилен в здание администрации Крымский парламент хочет ужесточить наказания за нарушение карантина В Крыму закрывают Никитский ботанический сад Муфтият Крыма решил приостановить коллективные богослужения до 12 апреля

Всероссийскую диспансеризацию приостановили из-за коронавируса

Понедельник
23 марта 2020
13:05

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Март 2020
23 марта 2020


Правительство России приостановило всероссийскую диспансеризацию взрослого населения в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на распоряжение правительства.

«В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории России временно приостановить проведение в соответствии с распоряжением правительства России от 27 июня 2019 года всероссийской диспансеризации взрослого населения России», – сказано в тексте распоряжения.

21 марта оперативный штаб сообщил о первом случае заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Крыму. Зараженный был во Франции и приехал на полуостров с территории Украины. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Читайте: Власти уверены, что в Крыму очень много тестов на коронавирус

По оперативной информации, всего в России зафиксировано 438 случаев заражения новой инфекцией, 61 из них – за последние сутки. Большая часть зараженных (262) находится в Москве. 17 человек уже выздоровели.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Отмены госпитализаций и много запретов: медучреждения Крыма переходят на особый режим работы. С 30 марта в поликлиниках республики на время коронавирусной пандемии будут прекращены диспансеризация и профосмотры. В Севастополе прекращается плановая госпитализация и вводится запрет на посещение медучреждений.

Сегодня: Контактировавших с больными коронавирусом, отследят по мобильнику. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать создание системы отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными коронавирусной инфекцией, на основании сведений сотовых операторов о геолокации телефона.

Сегодня: Каждый день на коронавирус проверять по 400 крымчан. Крымское управление Роспотребнадзора проверяет около 400 крымчан ежесуточно на предмет наличия коронавируса.

Сегодня: Санатории в Крыму отдадут под обсерваторы по коронавирусу. По предложению Министерства курортов и туризма РК крымское межрегиональное управление Роспотребнадзора рассматривает два санатория в Керчи и Феодосии в качестве обсерваторов.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/23/vserossiiskuju-dispanserizatsiju-priostanovili-izza-koronavirusa-129345/

 
 

Проблемы здравоохранения

Отмены госпитализаций и много запретов: медучреждения Крыма переходят на особый режим работы

Отмены госпитализаций и много запретов: медучреждения Крыма переходят на особый режим работы

Каждый день на коронавирус проверять по 400 крымчан

Каждый день на коронавирус проверять по 400 крымчан

Санатории в Крыму отдадут под обсерваторы по коронавирусу

Санатории в Крыму отдадут под обсерваторы по коронавирусу

В Крыму не соблюдается масочный режим, а транспорт плохо моют

В Крыму не соблюдается масочный режим, а транспорт плохо моют

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
СЮЖЕТ
Водный кризис

Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте

Тренды недели

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров

Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров

В Ялте море «съело» Приморский пляж

В Ялте море «съело» Приморский пляж

Стало известно состояние первого заразившегося коронавирусом крымчанина

Стало известно состояние первого заразившегося коронавирусом крымчанина

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.