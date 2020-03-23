Всероссийскую диспансеризацию приостановили из-за коронавируса

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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23 марта 2020
Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на распоряжение правительства.
«В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории России временно приостановить проведение в соответствии с распоряжением правительства России от 27 июня 2019 года всероссийской диспансеризации взрослого населения России», – сказано в тексте распоряжения.
21 марта оперативный штаб сообщил о первом случае заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Крыму. Зараженный был во Франции и приехал на полуостров с территории Украины. Его состояние оценивается как средней тяжести.
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По оперативной информации, всего в России зафиксировано 438 случаев заражения новой инфекцией, 61 из них – за последние сутки. Большая часть зараженных (262) находится в Москве. 17 человек уже выздоровели.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Отмены госпитализаций и много запретов: медучреждения Крыма переходят на особый режим работы. С 30 марта в поликлиниках республики на время коронавирусной пандемии будут прекращены диспансеризация и профосмотры. В Севастополе прекращается плановая госпитализация и вводится запрет на посещение медучреждений.
Сегодня: Контактировавших с больными коронавирусом, отследят по мобильнику. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать создание системы отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными коронавирусной инфекцией, на основании сведений сотовых операторов о геолокации телефона.
Сегодня: Каждый день на коронавирус проверять по 400 крымчан. Крымское управление Роспотребнадзора проверяет около 400 крымчан ежесуточно на предмет наличия коронавируса.
Сегодня: Санатории в Крыму отдадут под обсерваторы по коронавирусу. По предложению Министерства курортов и туризма РК крымское межрегиональное управление Роспотребнадзора рассматривает два санатория в Керчи и Феодосии в качестве обсерваторов.
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