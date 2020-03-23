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Власть -> Армия и флот

Военные корабли НАТО направляются в акваторию Черного моря

Понедельник
23 марта 2020
16:07

Использованы материалы: Новости Крыма, strana.ua

Новости за:
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23 марта 2020


Военные корабли НАТО направляются в акваторию Черного моря

© strana.ua

Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) направляются в акваторию Черного моря.

Об этом сообщили стамбульские СМИ, передает «Интерфакс».

Корабли уже проследовали через пролив Дарданеллы, Мраморное море в направлении Босфора. В состав натовской группы входят ее флагман - канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337), итальянский фрегат Virginio Fasan (F 591) и турецкий фрегат TCG Salihreis (F 246).

Вчера из румынского порта Констанца в море вышел фрегат Regina Maria, который также присоединится к натовской группе.

Согласно данным румынских ВМС, корабли будут выполнять задачи наблюдения за морской, воздушной и подводной обстановкой. Кроме того, они проведут совместные учения с партнерами в регионе, в том числе отработают действия корабельных групп, авиации, средств радиоэлектронной борьбы, а также действия сил радиационной, химической, биологической защиты, чтобы повысить оперативную совместимость при проведении военных операций в Черном море.

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Напомним, в феврале текущего года в Черное море заходил американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71), который провел там совместные учения с румынским фрегатом Marasesti, флагманом украинских ВМС фрегатом «Гетман Сагайдачный», а также посетил с визитом болгарский порт Варна. Также сообщалось, что с американским эсминцем в Черное море вошла турецкая подлодка.

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Вчера: Корабли ЧФ отработали уничтожение воздушных, береговых и морских целей. Экипажи больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников» на морских полигонах Черноморского флота отработали артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям.

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