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Власти Ялты усилили пропускной режим усилен в здание администрации

Понедельник
23 марта 2020
20:42

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Март 2020
23 марта 2020


Власти Ялты усилили пропускной режим усилен в здание администрации

© Новости Крыма

Доступ посетителей в здание администрации Ялты ограничен, у всех сотрудников на входе измеряют температуру бесконтактным термометром.

Соответствующие меры предприняты по поручению главы администрации города Ивана Имгрунта.

«Сегодня мы фактически живем, как при режиме ЧС. И в таком режиме должны работать все, как в здании администрации, так и за его пределами», – подчеркнул он.

При этом Имгрунт заверил, что, несмотря на отмену личных приемов граждан главой администрации, его заместителями и руководителями структурных подразделений исполнительной власти, должен вестись строжайший учет всех письменных и телефонных обращений, и по каждому должна быть соответствующая реакция. «Также для удобства граждан в холе здания администрации установлен ящик для приема письменных обращений», – напомнил глава администрации.

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Со своей стороны руководитель аппарата администрации Ирина Романец обратила внимание, что мониторинг сети интернет и, в частности, социальных сетей ведется регулярно, а все сведения и проблемные вопросы, поднимаемые гражданами, передаются на рассмотрение ответственным лицам.

В здании администрации также увеличено количество влажных уборок помещений и регулярно проводится обработка дверных ручек, столов и стульев, выключателей, поручней, перил и иных поверхностей дезинфицирующими средствами.

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