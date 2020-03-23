Власти Крыма торжественно объявили, что на полуостров поступила крупная партия гречки

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Каждый день на коронавирус проверять по 400 крымчан В поездах «Таврия» усилили меры санитарной защиты Санатории в Крыму отдадут под обсерваторы по коронавирусу В Крыму ужесточат меры наказания за нарушение карантина по коронавирусу Патриарх Кирилл утвердил текст молитвы против коронавируса
Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2020
Март 2020
23 марта 2020
© Новости Крыма
Об этом сегодня в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки заявил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.
— Еще раз дано поручение усилить работу по обеспечению продуктами питания. В Республику Крым уже поступила из Алтайского края партия гречневой крупы и сегодня она будет роздана по торговым сетям. В выходные дни ажиотажа в торговых субъектах нет, цены повышены, но незначительно на гречку, рис и сахар, — сказал Юрий Гоцанюк.
Читайте: Власти уверяют, что запаса товаров в магазинах Крыма хватит на два месяца
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что повышение цен будет отслеживаться и если это будет происходить по необъективным причинам — примут соответствующие меры:
— Причины повышения цен могут быть объективные, связанные с общей ситуацией и мы видим, что это не спекуляция производителей. Если просто наживаются на ситуации — принимать меры совместно с прокуратурой.
Новости Крыма сообщали ранее:
Суббота, 21 марта 2020: Власти Симферополя заявили об отсутствии дефицита продуктов в городе. Администрация Симферополя сообщила о проведении ежедневного мониторинга цен и наличия в магазинах и на рынках всех групп продовольственных товаров.
Пятница, 20 марта 2020: В Севастополе трехкомнатная квартира стоит дороже таунхауса. В Севастополе стоимость таунхауса в среднем на треть ниже цены на трехкомнатную квартиру.
Пятница, 20 марта 2020: Власти уверяют, что запаса товаров в магазинах Крыма хватит на два месяца. Введенные с целью недопущения распространения коронавируса меры не привели к дефициту товаров в магазинах и торговых сетях Крыма.
Четверг, 19 марта 2020: Число поставок продуктов в Крым увеличилось в несколько раз. О состоянии логистического комплекса Крыма на фоне информации о распространении коронавируса рассказал председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин на своей странице в Facebook.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/23/vlasti-kryma-torzhestvenno-obyavili-chto-na-poluostrov-postupila-krupnaya-partiya-grechki-129350/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
11:51 Из Астрахани в Крым запустят прямые авиарейсы
11:38 Каждый день на коронавирус проверять по 400 крымчан
11:20 Спасатели ночью искали заблудившуюся в горах Крыма группу туристов
10:29 В поездах «Таврия» усилили меры санитарной защиты
10:19 Санатории в Крыму отдадут под обсерваторы по коронавирусу
09:44 В Крыму ужесточат меры наказания за нарушение карантина по коронавирусу
09:44 МФЦ Крыма переходят на работу по предварительной записи
09:30 Власти Крыма торжественно объявили, что на полуостров поступила крупная партия гречки