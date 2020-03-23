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Власти Крыма торжественно объявили, что на полуостров поступила крупная партия гречки

Понедельник
23 марта 2020
09:30

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
23 марта 2020


Власти Крыма торжественно объявили, что на полуостров поступила крупная партия гречки

© Новости Крыма

В Республику Крым поступила большая партия гречневой крупы из Алтайского края и сегодня же она будет на прилавках магазинов.

Об этом сегодня в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки заявил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.

— Еще раз дано поручение усилить работу по обеспечению продуктами питания. В Республику Крым уже поступила из Алтайского края партия гречневой крупы и сегодня она будет роздана по торговым сетям. В выходные дни ажиотажа в торговых субъектах нет, цены повышены, но незначительно на гречку, рис и сахар, — сказал Юрий Гоцанюк.

Читайте: Власти уверяют, что запаса товаров в магазинах Крыма хватит на два месяца

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что повышение цен будет отслеживаться и если это будет происходить по необъективным причинам — примут соответствующие меры:

— Причины повышения цен могут быть объективные, связанные с общей ситуацией и мы видим, что это не спекуляция производителей. Если просто наживаются на ситуации — принимать меры совместно с прокуратурой.

Новости Крыма сообщали ранее:

Суббота, 21 марта 2020: Власти Симферополя заявили об отсутствии дефицита продуктов в городе. Администрация Симферополя сообщила о проведении ежедневного мониторинга цен и наличия в магазинах и на рынках всех групп продовольственных товаров.

Пятница, 20 марта 2020: В Севастополе трехкомнатная квартира стоит дороже таунхауса. В Севастополе стоимость таунхауса в среднем на треть ниже цены на трехкомнатную квартиру.

Пятница, 20 марта 2020: Власти уверяют, что запаса товаров в магазинах Крыма хватит на два месяца. Введенные с целью недопущения распространения коронавируса меры не привели к дефициту товаров в магазинах и торговых сетях Крыма.

Четверг, 19 марта 2020: Число поставок продуктов в Крым увеличилось в несколько раз. О состоянии логистического комплекса Крыма на фоне информации о распространении коронавируса рассказал председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин на своей странице в Facebook.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/23/vlasti-kryma-torzhestvenno-obyavili-chto-na-poluostrov-postupila-krupnaya-partiya-grechki-129350/

 
 

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