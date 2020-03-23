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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В ялтинской многоэтажке потушили пожар

Понедельник
23 марта 2020
08:26

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Март 2020
23 марта 2020


В многоквартирном жилом доме в Ялте крымские огнеборцы потушили пожар с очагом возгорания на 7 этаже.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

— В службу спасения поступило сообщение о задымлении в девятиэтажном доме в г. Ялта. К месту пожара по улице Бакунинский проезд, 6 немедленно было направлено 2 отделение 9 пожарно-спасательной части (г. Ялта) ГУ МЧС России по Республике Крым. В комнате на 7 этаже обнаружен очаг возгорания, наблюдалось сильное задымление.

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Звеном газодымозащитной службы проведена разведка в доме. Проведена эвакуация 6 человек, жителей дома. Погибших и пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе.

Ликвидирован пожар в 02.21. Площадь пожара составила 20 кв.м.

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