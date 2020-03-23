В ялтинской многоэтажке потушили пожар

В многоквартирном жилом доме в Ялте крымские огнеборцы потушили пожар с очагом возгорания на 7 этаже.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

— В службу спасения поступило сообщение о задымлении в девятиэтажном доме в г. Ялта. К месту пожара по улице Бакунинский проезд, 6 немедленно было направлено 2 отделение 9 пожарно-спасательной части (г. Ялта) ГУ МЧС России по Республике Крым. В комнате на 7 этаже обнаружен очаг возгорания, наблюдалось сильное задымление.

Читайте: Под Феодосией столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

Звеном газодымозащитной службы проведена разведка в доме. Проведена эвакуация 6 человек, жителей дома. Погибших и пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе.

Ликвидирован пожар в 02.21. Площадь пожара составила 20 кв.м.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : На кладбище в Севастополе осквернили 200 могил. На городском кладбище на пятом километре Балаклавского шоссе в Севастополе неизвестные осквернили более 200 могил.

Сегодня : В Крыму за неделю произошло 125 пожаров. За неделю в Крыму произошло 125 пожаров, из них один – лесной, а 87 – возгорания мусора и сухой растительности.

Суббота, 21 марта 2020 : Под Феодосией столкнулись две легковушки, есть пострадавшие. Под Феодосией столкнулись «ВАЗ 2114» и «Лада Веста», пострадали два человека.

Пятница, 20 марта 2020 : Пожарные четыре часа тушили здание в Крыму. Сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» оказали помощь в ликвидации пожара двухэтажного дома в Черноморском районе.