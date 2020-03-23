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Власть -> Развитие Крыма

В Севастополе передвинут музей из-за ценной археологической находки

Понедельник
23 марта 2020
15:39

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Март 2020
23 марта 2020


Последнее открытие, сделанное во время строительства нового музея на мысе Хрустальный, оказалось фрагментом береговой батареи времен Крымской войны.

К такому заключению пришли ученые, сравнив место обнаружения со схемой расположения береговых укреплений города того периода.

Напомним, о ценной находке стало известно 17 марта этого года. Тогда было сделано предположение, что колодец с водоотводом мог быть заложен в античный период, однако позднее это предположение не подтвердилось. По сведениям ForPost, скорее всего постройка может быть датирована XIX веком.

Сейчас археологи подтвердили это мнение. В пользу этой версии «говорят» и каменные укрепления – возможно, здесь находилась амбразура пушки, защищавшей город от врага со стороны Артиллерийской бухты, сообщают «Вести. Севастополь».

Пока археологи раскопали лишь часть укреплений батареи седьмого бастиона, которые тянутся от памятника Солдату и Матросу до обелиска Городу-герою и находка вызывает еще много вопросов. Например, непонятно назначение 4-метрового «колодца», на дне которого есть ход.

Точную дату постройки позволят определить найденные при раскопках ядра, пули и фрагменты мортирных бомб. Сейчас артефакты изучают специалисты.

После неожиданной находки встает главный вопрос: как будет размещено строящееся здание нового музея, посвященного не первой, а второй обороне Севастополя.

Читайте: В Севастополе со дна моря подняли катер времен войны

По словам руководителя севастопольского филиала фонда «Национальное культурное наследие» Игоря Милосердова, здание будущего музея, скорее всего, будет смещено.

«Насколько - мы пока не готовы сказать. По рассмотрению с властями города, с Севнаследием уже будет впоследствии принято решение», - отметил он.

По мнению ученых Института археологии РАН, найденные фрагменты укрепления следует сохранить – они органично впишутся в экспозицию нового мемориального комплекса на мысе Хрустальный.

«Мне кажется, здесь просто можно начинать рассказ об обороне Севастополя, о доблестных воинах - просто несколько раньше, чем предполагалось в концепции этого музея», - считает научный сотрудник института Сергей Ильяшенко.

Но даже если этого сделано не будет, археологи намерены составить трехмерную модель батареи, чтобы хоть в таком виде сохранить историческое наследие. Сейчас для этого составляются схемы и проводиться фотосъемка объекта с воздуха.

Новости Крыма сообщали ранее:

Суббота, 21 марта 2020: Археологи нашли «пещерный город» в Севастополе. Археологи, которые проводят разведку на территории воинских частей, прилегающих к музею-заповеднику «Херсонес Таврический», обнаружили «пещерный город».

Среда, 18 марта 2020: На месте путинского кластера в Севастополе обнаружены древние объекты. В Севастополе на мысе Хрустальный, где по поручению президента России Владимира Путина должен появиться культурно-образовательный кластер, на месте бывшей парковки у памятника Солдату и Матросу результативно ведутся археологические исследования.

Понедельник, 16 марта 2020: В Крыму создали «Дом молодежи». Правительство Крыма приняло распоряжение о создании автономной некоммерческой организации «Дом молодежи».

Понедельник, 16 марта 2020: Власти Ялты хотят сделать город «международным центром» культуры. Ялтинские власти обозначили новые приоритетные проекты, которые готовятся реализовать для развития города.

 

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