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Происшествия -> Суды, прокуратура, полиция

В Севастополе обезвредили семь авиабомб времен войны

Понедельник
23 марта 2020
17:08

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Март 2020
23 марта 2020


В Севастополе на специальном полигоне уничтожили семь авиационных бомб времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Как рассказали в ведомстве, боеприпасы как немецкого, так и советского производства были найдены в разных районах Севастополя.

Крупнейшая из уничтоженных авиабомб имела массу 250 килограммов. 

Отмечается, что операция по уничтожению боеприпасов прошла со строгим соблюдением техники безопасности. Всего к работе привлекались пять человек и две единицы техники.Ранее в Крыму обезвредили пять взрывоопасных предметов времен войны, которые нашли в Керчи и Ленинском районе.

Читайте: Торговые сети в Крыму попадут в «черный список» за повышение цен

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму объявили пожароопасный сезон. В Республике Крым и Севастополе, а также же еще в 16 регионах России объявлен пожароопасный сезон, говорится в сообщении на сайте авиалесохраны Рослесхоза.

Сегодня: Медицинские маски в Крыму будут шить заключенные колоний. Заключенные в Керчи приступят к пошиву одноразовых масок для крымчан.

Сегодня: В Крыму сожгли итальянские колбасы. В магазинах Евпатории обнаружены продукты питания европейского производства, ввоз которых на территорию России запрещен.

Сегодня: Севастопольский троллейбусный вандал получил два года тюрьмы. Балаклавский районный суд Севастополя вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого гражданина соседнего государства 1981 года рождения.

 

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