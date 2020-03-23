В Севастополе обезвредили семь авиабомб времен войны

В Севастополе на специальном полигоне уничтожили семь авиационных бомб времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Как рассказали в ведомстве, боеприпасы как немецкого, так и советского производства были найдены в разных районах Севастополя.

Крупнейшая из уничтоженных авиабомб имела массу 250 килограммов.

Отмечается, что операция по уничтожению боеприпасов прошла со строгим соблюдением техники безопасности. Всего к работе привлекались пять человек и две единицы техники.Ранее в Крыму обезвредили пять взрывоопасных предметов времен войны, которые нашли в Керчи и Ленинском районе.

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