В Севастополе обезвредили семь авиабомб времен войны

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2020
Март 2020
23 марта 2020
Как рассказали в ведомстве, боеприпасы как немецкого, так и советского производства были найдены в разных районах Севастополя.
Крупнейшая из уничтоженных авиабомб имела массу 250 килограммов.
Отмечается, что операция по уничтожению боеприпасов прошла со строгим соблюдением техники безопасности. Всего к работе привлекались пять человек и две единицы техники.Ранее в Крыму обезвредили пять взрывоопасных предметов времен войны, которые нашли в Керчи и Ленинском районе.
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Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Крыму объявили пожароопасный сезон. В Республике Крым и Севастополе, а также же еще в 16 регионах России объявлен пожароопасный сезон, говорится в сообщении на сайте авиалесохраны Рослесхоза.
Сегодня: Медицинские маски в Крыму будут шить заключенные колоний. Заключенные в Керчи приступят к пошиву одноразовых масок для крымчан.
Сегодня: В Крыму сожгли итальянские колбасы. В магазинах Евпатории обнаружены продукты питания европейского производства, ввоз которых на территорию России запрещен.
Сегодня: Севастопольский троллейбусный вандал получил два года тюрьмы. Балаклавский районный суд Севастополя вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого гражданина соседнего государства 1981 года рождения.
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