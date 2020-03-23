В Севастополе хотят провести крестный ход против коронавируса

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Севастополь
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2020
Март 2020
23 марта 2020
© Крым.реалии
Текст молитвы утвердил синод РПЦ. Пандемию в молитвах обозначили как «губительное поветрие» и «моровое поветрие». Кроме молебнов, в местных храмах объявили о проведении крестных ходов с хоругвями и иконами для спасения от эпидемии.
После утренней службы верующим раздавали распечатанные тексты молитвы с призыванием на помощь киевского святого Агапита Киево-Печерского и агитировали участвовать в крестных ходах против коронавируса.
Накануне синод РПЦ разослал правила поведения на богослужениях, особенности санитарной обработки икон и крестов, перечень рекомендуемых дезинфицирующих средств.
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Специальные указания священного синода РПЦ издали по запросу санитарных служб России. В указаниях расписаны правила поведения священников и руководителей монастырей, особенности богослужения, использования церковной утвари. Предметы церковного пользования рекомендуют обрабатывать спиртом, препаратами на основе третичных амидов, раствором перекиси водорода.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Патриарх Кирилл утвердил текст молитвы против коронавируса. Патриарх Русской православной церкви Кирилл утвердил тексты специальных молитв в связи с угрозой новой коронавирусной инфекции.
Четверг, 19 марта 2020: Крымский священник просит болеющим не ходить в храм. Людям, болеющим ОРВИ и «простудой», не стоит посещать церковные службы.
Вторник, 17 марта 2020: РПЦ не рекомендует священникам протягивать для поцелуев кресты, чаши и руки. РПЦ выпустила инструкцию по мерам безопасности в церквях в связи с пандемией коронавируса. Документ утвержден патриархом московским и всея Руси Кириллом.
Вторник, 10 марта 2020: Владимирский собор в Херсонесе может быть начнут реставрировать в этом году. Запланировано оборудование новых экспозиционных зон под открытым небом и реконструкция имеющейся экспозиции у Античного театра.
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