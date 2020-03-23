В Севастополе хотят провести крестный ход против коронавируса

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В храмах Севастополя на утренней литургии провели специальные молебны против распространения коронавируса в городе.

Текст молитвы утвердил синод РПЦ. Пандемию в молитвах обозначили как «губительное поветрие» и «моровое поветрие». Кроме молебнов, в местных храмах объявили о проведении крестных ходов с хоругвями и иконами для спасения от эпидемии.

После утренней службы верующим раздавали распечатанные тексты молитвы с призыванием на помощь киевского святого Агапита Киево-Печерского и агитировали участвовать в крестных ходах против коронавируса.

Накануне синод РПЦ разослал правила поведения на богослужениях, особенности санитарной обработки икон и крестов, перечень рекомендуемых дезинфицирующих средств.

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Специальные указания священного синода РПЦ издали по запросу санитарных служб России. В указаниях расписаны правила поведения священников и руководителей монастырей, особенности богослужения, использования церковной утвари. Предметы церковного пользования рекомендуют обрабатывать спиртом, препаратами на основе третичных амидов, раствором перекиси водорода.

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