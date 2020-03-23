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В России за день коронавирус обнаружили еще у 71 человека

Понедельник
23 марта 2020
08:55

Использованы материалы: Новости Крыма, meduza.io

Новости за:
2020
Март 2020
23 марта 2020


За сутки в России коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили еще у 71 человека, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Таким образом, общее число заболевших составляет 438 человек.

Все новые случаи заболевания зарегистрированы в Москве, сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Михаил Мишустин поручил создать систему слежения за людьми, контактировавших с больными COVID-19. Для этого премьер предложил использовать данные мобильных операторов.

Премьер-министр также призвал пожилых жителей России оставаться дома и без крайней необходимости не выходить на улицу, временно отказаться от прогулок и встреч. Одновременно с этим мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим.

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Статистика по коронавирусу в Крыму доступна на специальной странице сайта allcrimea.net.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Каждый день на коронавирус проверять по 400 крымчан. Крымское управление Роспотребнадзора проверяет около 400 крымчан ежесуточно на предмет наличия коронавируса.

Сегодня: Санатории в Крыму отдадут под обсерваторы по коронавирусу. По предложению Министерства курортов и туризма РК крымское межрегиональное управление Роспотребнадзора рассматривает два санатория в Керчи и Феодосии в качестве обсерваторов.

Сегодня: В Крыму не соблюдается масочный режим, а транспорт плохо моют. В местах массового скопления людей нарушается масочный режим, а перевозчики в некоторых городах Крыма плохо проводят работу по профилактике коронавируса.

Вчера: Власти уверены, что в Крыму очень много тестов на коронавирус. Пользователи социальных сетей негативно отреагировали на новость о передаче тест-систем другим странам.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/23/v-rossii-za-den-koronavirus-obnaruzhili-eshe-u-71-cheloveka-129347/

 
 

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