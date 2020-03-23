В России решили, что активность коронавируса спадет через 40 дней

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Снижение распространения коронавирусной инфекции ожидается в мае.

Такое мнение выразил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико, пишет РИА Новости.

По его словам, вирус настолько широко распространился по миру, что вряд ли исчезнет полностью. Однако Брико полагает, что число заражений уменьшится, когда потеплеет.

«Активность коронавируса с изменением сезона должна снизиться. Думаю, это произойдет уже в мае», - цитирует эпидемиолога «Российская газета».

Он также добавил, что спаду распространения вируса способствуют меры безопасности и профилактики заболевания, предпринятые во всех странах.

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11 марта глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

Согласно информации ВОЗ на 23 марта, коронавирус подтвержден в 160 странах. Общее количество инфицированных составляет более 294 тысяч пациентов, умерли от инфекции 12,9 тысяч человек.

В России число зараженных достигло 438 человек, 262 случая из которых зафиксировано в Москве. При этом 17 пациентов выздоровели, под наблюдением находятся порядка 52 тысяч человек.

Новости Крыма сообщали ранее:

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Вчера : Контактировавших с больными коронавирусом, отследят по мобильнику. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать создание системы отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными коронавирусной инфекцией, на основании сведений сотовых операторов о геолокации телефона.

Вчера : Всероссийскую диспансеризацию приостановили из-за коронавируса. Правительство России приостановило всероссийскую диспансеризацию взрослого населения в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.

Вчера : Каждый день на коронавирус проверять по 400 крымчан. Крымское управление Роспотребнадзора проверяет около 400 крымчан ежесуточно на предмет наличия коронавируса.