В поездах «Таврия» усилили меры санитарной защиты

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С целью предупреждения распространения инфекционных заболеваний в поездах следующих в Крым регулярно проводится дезинфекция вагонов, линейный персонал обеспечен необходимыми средствами защиты и антисептиками.

Какие еще меры применяются в поездах «Таврия» – Туристическому порталу Крыма рассказали в компании - операторе перевозок.

Компания «Гранд Сервис Экспресс» усилила санитарную защиту в поездах «Таврия», которые курсируют между Крымом и двумя российскими столицами. Это связано с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. В целях безопасности вагоны стали чаще обрабатывать дезинфицирующими средствами, тщательная уборка проводится по всему составу.

«Первое и самое главное - проводится санитарная обработка вагонов в пунктах формирования и в пути следования, для этого применяются дезинфицирующие средства. В целом правилами и нормами установлено, что мы обязаны это делать, но сейчас увеличена кратность проведения этих дезинфекционных мероприятий», - пояснили Турпорталу в компании «Гранд Сервис Экспресс».

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Кроме того, в вагонах предусмотрены установки обеззараживания воздуха, а в местах формирования производится обработка помещений кварцевыми лампами.

К рейсам не допускаются работники с симптомами острых респираторных инфекций. В случае появления признаков недомогания у пассажиров во время поездки, будут вызваны медики.

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Вчера : Россия ограничила авиасообщение со всеми странами мира. Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с другими странами за исключением рейсов из Москвы в столицы или крупные города и чартеров для вывоза граждан в их страны, сообщает Росавиация.

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Суббота, 21 марта 2020 : Аэропорт Симферополь начал полную проверку пассажиров на коронавирус. Международный аэропорт Симферополь сегодня с 9.30 приступил к полной проверке на коронавирус прилетающих в Крым пассажиров.