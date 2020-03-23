В поездах «Таврия» усилили меры санитарной защиты

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Использованы материалы: Новости Крыма
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Март 2020
23 марта 2020
Какие еще меры применяются в поездах «Таврия» – Туристическому порталу Крыма рассказали в компании - операторе перевозок.
Компания «Гранд Сервис Экспресс» усилила санитарную защиту в поездах «Таврия», которые курсируют между Крымом и двумя российскими столицами. Это связано с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. В целях безопасности вагоны стали чаще обрабатывать дезинфицирующими средствами, тщательная уборка проводится по всему составу.
«Первое и самое главное - проводится санитарная обработка вагонов в пунктах формирования и в пути следования, для этого применяются дезинфицирующие средства. В целом правилами и нормами установлено, что мы обязаны это делать, но сейчас увеличена кратность проведения этих дезинфекционных мероприятий», - пояснили Турпорталу в компании «Гранд Сервис Экспресс».
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Кроме того, в вагонах предусмотрены установки обеззараживания воздуха, а в местах формирования производится обработка помещений кварцевыми лампами.
К рейсам не допускаются работники с симптомами острых респираторных инфекций. В случае появления признаков недомогания у пассажиров во время поездки, будут вызваны медики.
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