В минкурортов Крыма пообещали помочь туристам в сложной ситуации

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В связи с ухудшением эпидемической обстановки в мире для крымачан, столкнувшихся с проблемами во время отдыха за границей, и туристов, находящихся в Крыму, создадут ситуационный центр.

Также помощь будут оказывать отельерам, сообщает пресс-служба Минкурортов Крыма.

Штаб будет действовать на базе call-центра «горячей линии» 8-800-511-80-18, куда можно звонить бесплатно.

«Центр создается для помощи и информирования туристов, как за пределами РФ, так и внутри Крыма. Также ситуационный центр в оперативном режиме будет отрабатывать все социальные вопросы по взаимодействию с руководством объектов размещения, с туроператорами и турагентами», - сообщил в ходе ежедневного доклада оперативного штаба по борьбе с коронавирусом министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

В ведомстве разъяснили, что те жители Крыма, которые оказались в сложной ситуации за границей и не могут самостоятельно вернуться домой, должны обратиться в МИД России и связаться с консулом РФ в стране пребывания. Также сообщать о возникших проблемах можно в официальных группах Минкурортов республики в соцсетях, звонить на «горячую линию» и писать по электронному адресу shtab@mtur.rk.gov.ru.

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Ранее в ходе оперативного штаба сообщалось, что в местах массового скопления усилят масочный режим и контроль за перевозчиками в некоторых городах Крыма, которые плохо проводят работу по профилактике коронавруса. Кроме того, власти Крыма распорядились проводить регулярную обработку подъездов многоэтажных домов.

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