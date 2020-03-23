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В минкурортов Крыма пообещали помочь туристам в сложной ситуации

Понедельник
23 марта 2020
08:44

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
23 марта 2020


В минкурортов Крыма пообещали помочь туристам в сложной ситуации

© rbc.ua

В связи с ухудшением эпидемической обстановки в мире для крымачан, столкнувшихся с проблемами во время отдыха за границей, и туристов, находящихся в Крыму, создадут ситуационный центр.

Также помощь будут оказывать отельерам, сообщает пресс-служба Минкурортов Крыма.

Штаб будет действовать на базе call-центра «горячей линии» 8-800-511-80-18, куда можно звонить бесплатно.

«Центр создается для помощи и информирования туристов, как за пределами РФ, так и внутри Крыма. Также ситуационный центр  в оперативном режиме будет отрабатывать все социальные вопросы по взаимодействию с руководством объектов размещения, с туроператорами и турагентами», - сообщил в ходе ежедневного доклада оперативного штаба по борьбе с коронавирусом министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

В ведомстве разъяснили, что те жители Крыма, которые оказались в сложной ситуации за границей и не могут самостоятельно вернуться домой, должны обратиться в МИД России и связаться с консулом РФ в стране пребывания. Также сообщать о возникших проблемах можно в официальных группах Минкурортов республики в соцсетях, звонить на «горячую линию» и писать по электронному адресу shtab@mtur.rk.gov.ru.

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Ранее в ходе оперативного штаба сообщалось, что в местах массового скопления усилят масочный режим и контроль за перевозчиками в некоторых городах Крыма, которые плохо проводят работу по профилактике коронавруса. Кроме того, власти Крыма распорядились проводить регулярную обработку подъездов многоэтажных домов.

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 20 марта 2020: Турбизнес просит власти Крыма обнулить налоги из-за пандемии. Представители турбизнеса в Крыму подготовили перечень мер, которые необходимо принять для успешного проведения курортного сезона в условиях распространения коронавируса в мире.

Пятница, 20 марта 2020: Власти Крыма впервые допустили возможность провала курортного сезона. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил подготовить меры на случай провала туристического сезона при возможном ухудшении ситуации с распространением коронавируса в России.

Пятница, 20 марта 2020: В Госдуме уверены, что туротрасль Крыма понесет убытки из-за коронавируса. Ближайшие два месяца туроператоры и отельеры Крыма будут нести убытки из-за пандемии коронавируса. Однако в высокий курортный сезон их удастся перекрыть.

Четверг, 19 марта 2020: В Крыму ждут наплыва туристов, но усилят меры безопасности. Власти Республики Крым предпринимают дополнительные меры безопасности в связи с ожидаемым наплывом туристов в республику, вызванным распространением коронавируса и введенными из-за него ограничениями.

 

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