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В Крыму закрывают Никитский ботанический сад

Понедельник
23 марта 2020
19:06

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Март 2020
23 марта 2020


В Крыму закрывают Никитский ботанический сад

© Новости Крыма

В Крыму в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции принято решение закрыть Никитский ботанический сад.

Соответствующее сообщение появилось на сайте предприятия.

В сообщении говорится, что решение принято «во исполнение приказа Минобрнауки России «О деятельности организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, осуществляющих музейную деятельность, управление особо охраняемыми природными территориями, проведение культурно-просветительских и иных массовых мероприятий, в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории России».

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В частности, до 5 апреля для посещения будут закрыты Арборетум, парк «Монтедор», кактусовая оранжерея. Кроме того, будет прекращена работа государственного природного заповедника «Мыс Мартьян».

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