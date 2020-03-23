В Крыму закрывают Никитский ботанический сад

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Ялта
Новости за:
2020
Март 2020
23 марта 2020
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Соответствующее сообщение появилось на сайте предприятия.
В сообщении говорится, что решение принято «во исполнение приказа Минобрнауки России «О деятельности организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, осуществляющих музейную деятельность, управление особо охраняемыми природными территориями, проведение культурно-просветительских и иных массовых мероприятий, в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории России».
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В частности, до 5 апреля для посещения будут закрыты Арборетум, парк «Монтедор», кактусовая оранжерея. Кроме того, будет прекращена работа государственного природного заповедника «Мыс Мартьян».
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