В Крыму за неделю произошло 125 пожаров

За неделю в Крыму произошло 125 пожаров, из них один – лесной, а 87 – возгорания мусора и сухой растительности.

Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Крыму.

В ведомстве также отметили, что за неделю произошло восемь аварий на дорогах, в результате которых восемь человек были спасены, двое погибли.

Напомним, в Крыму установили начало летнего пожароопасного сезона с 1 апреля.

Читайте: Пожарные четыре часа тушили здание в Крыму

Ранее в Росгидрометцентре сообщили, что в Крыму объявлен средний (третий), а местами и высокий (четвертый) класс пожарной опасности.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : На кладбище в Севастополе осквернили 200 могил. На городском кладбище на пятом километре Балаклавского шоссе в Севастополе неизвестные осквернили более 200 могил.

Сегодня : В ялтинской многоэтажке потушили пожар. В многоквартирном жилом доме в Ялте крымские огнеборцы потушили пожар с очагом возгорания на 7 этаже.

Суббота, 21 марта 2020 : Под Феодосией столкнулись две легковушки, есть пострадавшие. Под Феодосией столкнулись «ВАЗ 2114» и «Лада Веста», пострадали два человека.

Пятница, 20 марта 2020 : Пожарные четыре часа тушили здание в Крыму. Сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» оказали помощь в ликвидации пожара двухэтажного дома в Черноморском районе.