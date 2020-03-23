В Крыму за неделю произошло 125 пожаров

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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23 марта 2020
Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Крыму.
В ведомстве также отметили, что за неделю произошло восемь аварий на дорогах, в результате которых восемь человек были спасены, двое погибли.
Напомним, в Крыму установили начало летнего пожароопасного сезона с 1 апреля.
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Ранее в Росгидрометцентре сообщили, что в Крыму объявлен средний (третий), а местами и высокий (четвертый) класс пожарной опасности.
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