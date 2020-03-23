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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Крыму за неделю произошло 125 пожаров

Понедельник
23 марта 2020
06:42

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Март 2020
23 марта 2020


За неделю в Крыму произошло 125 пожаров, из них один – лесной, а 87 – возгорания мусора и сухой растительности.

Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Крыму.

В ведомстве также отметили, что за неделю произошло восемь аварий на дорогах, в результате которых восемь человек были спасены, двое погибли.

Напомним, в Крыму установили начало летнего пожароопасного сезона с 1 апреля.

Читайте: Пожарные четыре часа тушили здание в Крыму

Ранее в Росгидрометцентре сообщили, что в Крыму объявлен средний (третий), а местами и высокий (четвертый) класс пожарной опасности.

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