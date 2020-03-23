В Крыму водитель под кайфом влетел в дерево

Сегодня ночью в селе Равнополье Симферопольского района легковой автомобиль врезался в дерево, сообщают очевидцы в соцсети.

Автор публикации о происшествии утверждает, что водитель не справился с управлением из-за наркотического опьянения.

В комментариях под фото крымчане разделились на две части — одни писали, что боятся встретить водителя «под наркотиками» на дороге и за это нужно ввести жесткое наказание. Ну а часть крымчан просто не поверила:

— Экспертиза показала? Или кто-то просто сказал?

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— Не вы ли были за рулем, раз так точно описали состояние?

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