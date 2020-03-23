В Крыму водитель под кайфом влетел в дерево

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2020
Март 2020
23 марта 2020
Автор публикации о происшествии утверждает, что водитель не справился с управлением из-за наркотического опьянения.
В комментариях под фото крымчане разделились на две части — одни писали, что боятся встретить водителя «под наркотиками» на дороге и за это нужно ввести жесткое наказание. Ну а часть крымчан просто не поверила:
— Экспертиза показала? Или кто-то просто сказал?
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— Не вы ли были за рулем, раз так точно описали состояние?
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