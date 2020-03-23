В Крыму ужесточат меры наказания за нарушение карантина по коронавирусу

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Зафиксировано несколько случаев нарушения режима самоизоляции людьми, находящимися под наблюдением.

Об этом сегодня в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки заявила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора РК и Севастополя Наталья Пеньковская.

— По той информации, которая нам поступает от медицинских работников, из общего количества людей — более 700 человек, единичные звонки о том, что лица не соблюдают режим самоизоляции. Я убедительно прошу и медицинских работников и соседей тех граждан, если они фиксируют такие факты нарушения — информировать через горячую линию Минздрава, — сказала Пеньковская.

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Наталья Пеньковская добавила, что если будет подтверждено, что человек стал источником инфекции для окружающих — его ждет уголовная ответственность.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что такая ситуация недопустима и дал поручение ужесточить меры ответственности за нарушение режима самоизоляции заболевшими:

— Давайте этот инструмент отработаем, чтобы он работал эффективно. Уголовная ответственность означает осуждение. Шуток здесь нет. Если кто-то не понимает — должна быть мера ответственности. В течение суток предложить меры по ужесточению ответственности.

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