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В Крыму ужесточат меры наказания за нарушение карантина по коронавирусу

Понедельник
23 марта 2020
09:44

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
23 марта 2020


В Крыму ужесточат меры наказания за нарушение карантина по коронавирусу

© Новости Крыма

Зафиксировано несколько случаев нарушения режима самоизоляции людьми, находящимися под наблюдением.

Об этом сегодня в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки заявила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора РК и Севастополя Наталья Пеньковская.

— По той информации, которая нам поступает от медицинских работников, из общего количества людей — более 700 человек, единичные звонки о том, что лица не соблюдают режим самоизоляции. Я убедительно прошу и медицинских работников и соседей тех граждан, если они фиксируют такие факты нарушения — информировать через горячую линию Минздрава, — сказала Пеньковская.

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Наталья Пеньковская добавила, что если будет подтверждено, что человек стал источником инфекции для окружающих — его ждет уголовная ответственность.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что такая ситуация недопустима и дал поручение ужесточить меры ответственности за нарушение режима самоизоляции заболевшими:

— Давайте этот инструмент отработаем, чтобы он работал эффективно. Уголовная ответственность означает осуждение. Шуток здесь нет. Если кто-то не понимает — должна быть мера ответственности. В течение суток предложить меры по ужесточению ответственности.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Торговые сети в Крыму попадут в «черный список» за повышение цен. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что владельцы торговых сетей, которые повысят розничные цены на социально значимые продукты, будут занесены в «черный список».

Вчера: Власти Крыма хотят закрыть магазин больного коронавирусом жителя Евпатории. Первый зараженный коронавирусом крымчанин владеет магазином в Евпатории. Если правоохранители выяснят, что больной имел контакт с работниками по приезду из за границы, магазин закроют.

Вчера: В Крыму усиливают контроль за интернет-сетью. Ведущий оператор связи Крыма «Миранда-медиа» проводит дополнительные мероприятия для обеспечения устойчивой работы телекоммуникационной сети полуострова в период повышенной нагрузки, пока крымчане вынуждены работать и учиться дистанционно.

Вчера: В Крыму инспекторы ДПС отказались от 2000 рублей. В начале марта при несении службы по надзору за дорожным движением на автодороге «Симферополь–Евпатория» в районе с. Скворцово нарядом ДПС ОМВД России по Симферопольскому району был остановлен автомобиль «Мерседес Вито» под управлением 70-летнего жителя Евпатории.

 

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