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В Крыму цены на антисептики взвинтили в четыре раза

Понедельник
23 марта 2020
17:36

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
23 марта 2020


Контролирующие органы в Крыму фиксируют значительный рост цен на дезинфицирующие препараты с содержанием этилового спирта.

Об этом шла речь на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса.

В частности, стоимость некоторых антисептиков в аптеках региона по сравнению с январем-февралем выросла с 22 рублей до 91 рубля за 100 миллилитров.

Представители контролирующих органов отмечают, что цены повысили поставщики, которые завозят антисептики на полуостров с материковой части страны.

В ходе заседания штаба отмечалось, что список поставщиков, которые резко подняли цены на антисептики, будет передан в управление Федеральной антимонопольной службы и Минпромторг РК.

Читайте: Число выданных в Крыму ипотек за год выросло на треть

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов поручил проработать полномочия созданной в республике комиссии по контролю за ценами в части регулирования стоимости товаров.

«Надо оценить ситуацию с точки зрения возможностей нашей комиссии, в том числе в части принятия решений по регулированию цен. Если таких прав у комиссии нет – сегодня до конца дня выйти с инициативой в федеральный центр по наделению комиссии такими полномочиями в случае возникновения таких спекулятивных моментов, чтобы мы не жалобы писали, а могли принимать соответствующие решения», – сказал Аксенов.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Власти Крыма торжественно объявили, что на полуостров поступила крупная партия гречки. В Республику Крым поступила большая партия гречневой крупы из Алтайского края и сегодня же она будет на прилавках магазинов.

Суббота, 21 марта 2020: Власти Симферополя заявили об отсутствии дефицита продуктов в городе. Администрация Симферополя сообщила о проведении ежедневного мониторинга цен и наличия в магазинах и на рынках всех групп продовольственных товаров.

Пятница, 20 марта 2020: В Севастополе трехкомнатная квартира стоит дороже таунхауса. В Севастополе стоимость таунхауса в среднем на треть ниже цены на трехкомнатную квартиру.

Пятница, 20 марта 2020: Власти уверяют, что запаса товаров в магазинах Крыма хватит на два месяца. Введенные с целью недопущения распространения коронавируса меры не привели к дефициту товаров в магазинах и торговых сетях Крыма.

 

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