В Крыму цены на антисептики взвинтили в четыре раза

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Контролирующие органы в Крыму фиксируют значительный рост цен на дезинфицирующие препараты с содержанием этилового спирта.

Об этом шла речь на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса.

В частности, стоимость некоторых антисептиков в аптеках региона по сравнению с январем-февралем выросла с 22 рублей до 91 рубля за 100 миллилитров.

Представители контролирующих органов отмечают, что цены повысили поставщики, которые завозят антисептики на полуостров с материковой части страны.

В ходе заседания штаба отмечалось, что список поставщиков, которые резко подняли цены на антисептики, будет передан в управление Федеральной антимонопольной службы и Минпромторг РК.

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В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов поручил проработать полномочия созданной в республике комиссии по контролю за ценами в части регулирования стоимости товаров.

«Надо оценить ситуацию с точки зрения возможностей нашей комиссии, в том числе в части принятия решений по регулированию цен. Если таких прав у комиссии нет – сегодня до конца дня выйти с инициативой в федеральный центр по наделению комиссии такими полномочиями в случае возникновения таких спекулятивных моментов, чтобы мы не жалобы писали, а могли принимать соответствующие решения», – сказал Аксенов.

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