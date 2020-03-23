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В Крыму спортивные школы закрываются на карантин

Понедельник
23 марта 2020
18:55

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Март 2020
23 марта 2020


Министр спорта РК Ольга Торубарова рассказала корреспонденту Крымского информационного агентства, что с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Крыму республиканские спортшколы уходят на карантин.

— С 23 марта все спортивные школы Республики Крым закрываются на карантин. Он продлится минимум до 12 апреля. Это не значит, что надо прекратить заниматься спортом. Умеренно физической культурой заниматься необходимо, чтобы иммунитет у человека не снижался. Надо уделить внимание своему здоровью, прежде всего, следить за гигиеной, — сообщила Ольга Торубарова.

Ранее сообщалось, что в соответствии с Указом Главы Республики Крым от 17.03.2020 № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым», Поручением Председателя Совета Министров Республики Крым от 16.03.2020 N° 1/01-60/1513 по итогам заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) в Республике Крым 12 марта 2020 года, с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 № 02/4146-2020-23, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия Министром спорта Ольгой Торубаровой подписан Приказ от 17.03.2020 №89-ОД. В соответствии с ним на территории Республики Крым на период действия режима «Повышенная готовность» проведение детских, спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий запрещено, до особого распоряжения.

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