В Крыму сожгли итальянские колбасы

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В магазинах Евпатории обнаружены продукты питания европейского производства, ввоз которых на территорию России запрещен.

Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

«Санкционные продукты» были найдены во время проверки торговых объектов города.

«Были установлены факты хранения и продажи продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию, именно сыры производства Голландии и колбасы производства Италии, общим объемом 22 и 21 кг», – говорится в сообщении.

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Собственник не смог предоставить проверяющим документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продуктов. На самой продукции отсутствовала маркировка на русском языке и установленные сроки годности.

Запрещенные продукты были изъяты и сожжены в печи «Хурикан-150».

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