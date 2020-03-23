Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Суды, прокуратура, полиция

В Крыму сожгли итальянские колбасы

Понедельник
23 марта 2020
12:42

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
23 марта 2020


В Крыму сожгли итальянские колбасы

© Новости Крыма

В магазинах Евпатории обнаружены продукты питания европейского производства, ввоз которых на территорию России запрещен.

Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

«Санкционные продукты» были найдены во время проверки торговых объектов города.

«Были установлены факты хранения и продажи продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию, именно сыры производства Голландии и колбасы производства Италии, общим объемом 22 и 21 кг», – говорится в сообщении.

Читайте: Россиянин пытался дать взятку крымским полицейским

Собственник не смог предоставить проверяющим документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продуктов. На самой продукции отсутствовала маркировка на русском языке и установленные сроки годности.

Запрещенные продукты были изъяты и сожжены в печи «Хурикан-150».

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Севастополе обезвредили семь авиабомб времен войны. В Севастополе на специальном полигоне уничтожили семь авиационных бомб времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сегодня: В Крыму объявили пожароопасный сезон. В Республике Крым и Севастополе, а также же еще в 16 регионах России объявлен пожароопасный сезон, говорится в сообщении на сайте авиалесохраны Рослесхоза.

Сегодня: Медицинские маски в Крыму будут шить заключенные колоний. Заключенные в Керчи приступят к пошиву одноразовых масок для крымчан.

Сегодня: Севастопольский троллейбусный вандал получил два года тюрьмы. Балаклавский районный суд Севастополя вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого гражданина соседнего государства 1981 года рождения.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/3/23/v-krymu-sozhgli-italyanskie-kolbasy-129362/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

Медицинские маски в Крыму будут шить заключенные колоний

Медицинские маски в Крыму будут шить заключенные колоний

В Крыму сожгли итальянские колбасы

В Крыму сожгли итальянские колбасы

В Крыму ужесточат меры наказания за нарушение карантина по коронавирусу

В Крыму ужесточат меры наказания за нарушение карантина по коронавирусу

Торговые сети в Крыму попадут в «черный список» за повышение цен

Торговые сети в Крыму попадут в «черный список» за повышение цен

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Россияне стали меньше знакомиться в интернете из-за коронавируса
СЮЖЕТ
Коронавирус

Россияне стали меньше знакомиться в интернете из-за коронавируса

Тренды недели

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Поклонская попросила россиян не ехать в Крым

Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров

Коронавирус в Крыму: Аксенов рассказал, кого будут впускать на полуостров

В Ялте море «съело» Приморский пляж

В Ялте море «съело» Приморский пляж

Стало известно состояние первого заразившегося коронавирусом крымчанина

Стало известно состояние первого заразившегося коронавирусом крымчанина

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.