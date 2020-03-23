В Крыму сожгли итальянские колбасы

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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23 марта 2020
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Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
«Санкционные продукты» были найдены во время проверки торговых объектов города.
«Были установлены факты хранения и продажи продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию, именно сыры производства Голландии и колбасы производства Италии, общим объемом 22 и 21 кг», – говорится в сообщении.
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Собственник не смог предоставить проверяющим документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продуктов. На самой продукции отсутствовала маркировка на русском языке и установленные сроки годности.
Запрещенные продукты были изъяты и сожжены в печи «Хурикан-150».
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