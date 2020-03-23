В Крыму против дистанционного ЕГЭ из-за пандемии

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Предложение сделать Единый государственный экзамен дистанционным в рамках мер по борьбе с коронавирусом преждевременное.

Такое мнение выразил вице-спикер Госсовета РК, бывший глава комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимир Бобков.

Как ранее сообщал RT, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с предложением сделать основной этап ЕГЭ в этом году дистанционным. Парламентарий считает, что профилактические мероприятия стоит планировать заблаговременно.

«Я бы не спешил подходить к этому вопросу вплотную. Не склоняюсь к точке зрения, что необходимо вносить существенные коррективы в формат итоговой аттестации. Мы можем пересматривать эти позиции, если жизнь потребует от нас продления карантинных мероприятий или их ужесточения», - считает Бобков.

По мнению вице-спикера, гораздо важнее на данный момент сосредоточиться на проведении дистанционного обучения в случае продления карантинного режима.

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«На мой взгляд, обучение важнее, чем проверка итогов. В этой части необходимо прилагать все усилия. По моему убеждению, несмотря на все уверения, что никак не пострадает качество при дистанционном образовании, оно, конечно, пострадает. Иначе, зачем тогда нужны были бы учителя и зачем мы столетиями развивали эту систему?», - высказался парламентарий.

Однако необходимо задуматься об отмене всероссийских проверочных работ, которые должны были начаться с последних чисел марта, в случае продления карантина.

«Если ситуация с распространением вируса не улучшится, возможно необходимо ограничиться «традиционным проведением контрольных работ, которые также стоят в учебных планах», - сказал Бобков.

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