В Крыму объявили пожароопасный сезон

В Республике Крым и Севастополе, а также же еще в 16 регионах России объявлен пожароопасный сезон, говорится в сообщении на сайте авиалесохраны Рослесхоза.

По информации пресс-службы, пожароопасный сезон открыт на всей территории Псковской, Астраханской, Воронежской, Ростовской, Смоленской, Калининградской, Белгородской областей, Краснодарского края, Ингушетии и Калмыкии, Северной Осетии, Алании, Кабардино-Балкарской, Чеченской, Карачево-Черкесской и в 21 муниципальном районе Приморского края.

Отмечается, что режим ЧС в связи с этим не введен. Однако противопожарный режим был введен в двух субъектах: на всей территории Карачаево-Черкессии и восьми муниципальных районах Краснодарского края.

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В ведомстве напомнили, что неосторожное обращение с огнем, выжигание хвороста, сухой травы и лесной подстилки, нарушение правил пожарной безопасности в лесу преследуется по закону.

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