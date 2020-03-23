В Крыму объявили пожароопасный сезон

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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23 марта 2020
По информации пресс-службы, пожароопасный сезон открыт на всей территории Псковской, Астраханской, Воронежской, Ростовской, Смоленской, Калининградской, Белгородской областей, Краснодарского края, Ингушетии и Калмыкии, Северной Осетии, Алании, Кабардино-Балкарской, Чеченской, Карачево-Черкесской и в 21 муниципальном районе Приморского края.
Отмечается, что режим ЧС в связи с этим не введен. Однако противопожарный режим был введен в двух субъектах: на всей территории Карачаево-Черкессии и восьми муниципальных районах Краснодарского края.
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В ведомстве напомнили, что неосторожное обращение с огнем, выжигание хвороста, сухой травы и лесной подстилки, нарушение правил пожарной безопасности в лесу преследуется по закону.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Севастополе обезвредили семь авиабомб времен войны. В Севастополе на специальном полигоне уничтожили семь авиационных бомб времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
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