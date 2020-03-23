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В Крыму не соблюдается масочный режим, а транспорт плохо моют

Понедельник
23 марта 2020
08:03

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Март 2020
23 марта 2020


В Крыму не соблюдается масочный режим, а транспорт плохо моют

© Новости Крыма

В местах массового скопления людей нарушается масочный режим, а перевозчики в некоторых городах Крыма плохо проводят работу по профилактике коронавируса.

Об этом в ходе оперативного совещания заявил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.

«Есть вопросы к перевозчикам в Симферополе, Керчи, Белогорске, которые очень слабо проводят работу по профилактике (коронавируса). Не в полном объеме соблюдается масочный режим в местах массового скопления людей – на рынках, в торгово-развлекательных центрах, кафе, барах, ресторанах», - отчитался Гоцанюк.

По его данным, перевозчики обязаны каждые два-три часа проводить санобработку транспортных средств, вести журнал обработки, а водители должны постоянно находиться в масках.

«Ситуацию видно. У водителей (муниципального транспорта) маска не на лице, а под горлом. Необходимы инструктажи», - отметил глава республики Сергей Аксенов.

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Кроме того, власти Крыма распорядились проводить регулярную обработку подъездов многоэтажных домов. Данный вопрос будут контролировать главы администраций городов и районов.

«Это нужно делать однозначно. Обработка не должна влиять на стоимость коммунальных услуг, все будет происходить за счет тарифов внутридомовой уборки подъездов», - заявила вице-премьер РК, министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.

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