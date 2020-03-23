В Крыму не соблюдается масочный режим, а транспорт плохо моют

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Каждый день на коронавирус проверять по 400 крымчан В поездах «Таврия» усилили меры санитарной защиты Санатории в Крыму отдадут под обсерваторы по коронавирусу В Крыму ужесточат меры наказания за нарушение карантина по коронавирусу Власти Крыма торжественно объявили, что на полуостров поступила крупная партия гречки

© Новости Крыма

В местах массового скопления людей нарушается масочный режим, а перевозчики в некоторых городах Крыма плохо проводят работу по профилактике коронавируса.

Об этом в ходе оперативного совещания заявил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.

«Есть вопросы к перевозчикам в Симферополе, Керчи, Белогорске, которые очень слабо проводят работу по профилактике (коронавируса). Не в полном объеме соблюдается масочный режим в местах массового скопления людей – на рынках, в торгово-развлекательных центрах, кафе, барах, ресторанах», - отчитался Гоцанюк.

По его данным, перевозчики обязаны каждые два-три часа проводить санобработку транспортных средств, вести журнал обработки, а водители должны постоянно находиться в масках.

«Ситуацию видно. У водителей (муниципального транспорта) маска не на лице, а под горлом. Необходимы инструктажи», - отметил глава республики Сергей Аксенов.

Читайте: В Крыму отменили профосмотры и диспансеризацию

Кроме того, власти Крыма распорядились проводить регулярную обработку подъездов многоэтажных домов. Данный вопрос будут контролировать главы администраций городов и районов.

«Это нужно делать однозначно. Обработка не должна влиять на стоимость коммунальных услуг, все будет происходить за счет тарифов внутридомовой уборки подъездов», - заявила вице-премьер РК, министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Каждый день на коронавирус проверять по 400 крымчан. Крымское управление Роспотребнадзора проверяет около 400 крымчан ежесуточно на предмет наличия коронавируса.

Сегодня : Санатории в Крыму отдадут под обсерваторы по коронавирусу. По предложению Министерства курортов и туризма РК крымское межрегиональное управление Роспотребнадзора рассматривает два санатория в Керчи и Феодосии в качестве обсерваторов.

Сегодня : В России за день коронавирус обнаружили еще у 71 человека. За сутки в России коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили еще у 71 человека, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Вчера : Власти уверены, что в Крыму очень много тестов на коронавирус. Пользователи социальных сетей негативно отреагировали на новость о передаче тест-систем другим странам.