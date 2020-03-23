В Крыму не соблюдается масочный режим, а транспорт плохо моют

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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23 марта 2020
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Об этом в ходе оперативного совещания заявил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.
«Есть вопросы к перевозчикам в Симферополе, Керчи, Белогорске, которые очень слабо проводят работу по профилактике (коронавируса). Не в полном объеме соблюдается масочный режим в местах массового скопления людей – на рынках, в торгово-развлекательных центрах, кафе, барах, ресторанах», - отчитался Гоцанюк.
По его данным, перевозчики обязаны каждые два-три часа проводить санобработку транспортных средств, вести журнал обработки, а водители должны постоянно находиться в масках.
«Ситуацию видно. У водителей (муниципального транспорта) маска не на лице, а под горлом. Необходимы инструктажи», - отметил глава республики Сергей Аксенов.
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Кроме того, власти Крыма распорядились проводить регулярную обработку подъездов многоэтажных домов. Данный вопрос будут контролировать главы администраций городов и районов.
«Это нужно делать однозначно. Обработка не должна влиять на стоимость коммунальных услуг, все будет происходить за счет тарифов внутридомовой уборки подъездов», - заявила вице-премьер РК, министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.
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