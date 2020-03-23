Толпы народа: власти Крыма хотят сбивать цены на крупы с помощью сельхозярмарок

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Об этом сегодня в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Совете министров Крыма сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.
«Уделяем большое внимание именно на ярмарках – все товаропроизводители сейчас увеличили мощности по производству наших крымских (круп), и на ярмарках будет ассортимент разноплановый представлен крупами», – рассказал Рюмшин.
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Ранее Рюмшин сравнил нынешний спрос на продукты в магазинах с ситуацией, которая наблюдается в Новый год. По его словам, предприятия торговли готовы к повышенному спросу: дефицита товаров нет, поставки осуществляются на регулярной основе.
В минсельхозе республики создан штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках. Он на постоянной основе анализирует имеющиеся запасы товаров и цены в торговых сетях.
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