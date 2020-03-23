Толпы народа: власти Крыма хотят сбивать цены на крупы с помощью сельхозярмарок

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Россияне стали меньше знакомиться в интернете из-за коронавируса Власти Ялты усилили пропускной режим усилен в здание администрации Крымский парламент хочет ужесточить наказания за нарушение карантина В Крыму закрывают Никитский ботанический сад Муфтият Крыма решил приостановить коллективные богослужения до 12 апреля

Власти Республики Крым хотят сбивать цены на крупу при помощи проведения ярмарок сельхозтоваропроизводителей. Правда, как будет решаться при этом вопрос с карантином, не уточняется.

Об этом сегодня в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Совете министров Крыма сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

«Уделяем большое внимание именно на ярмарках – все товаропроизводители сейчас увеличили мощности по производству наших крымских (круп), и на ярмарках будет ассортимент разноплановый представлен крупами», – рассказал Рюмшин.

Читайте: Власти Ялты пообещали убрать мусор к курортному сезону

Ранее Рюмшин сравнил нынешний спрос на продукты в магазинах с ситуацией, которая наблюдается в Новый год. По его словам, предприятия торговли готовы к повышенному спросу: дефицита товаров нет, поставки осуществляются на регулярной основе.

В минсельхозе республики создан штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках. Он на постоянной основе анализирует имеющиеся запасы товаров и цены в торговых сетях.

Новости Крыма сообщали ранее:

Суббота, 21 марта 2020 : «Шквал обращений»: в Крыму рассказали о проблемах с платежками за ЖКХ. Проблемы с оплатой услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами возникли у многих крымчан из-за некорректных данных в платежках. В ближайшее время будет произведен перерасчет.

Пятница, 20 марта 2020 : К строительству очистных в Коктебеле может быть приступят только после сезона. Строительство очистных сооружений в курортном Коктебеле будет координироваться с учетом туристического трафика в летний сезон.

Пятница, 20 марта 2020 : Власти думают, что крымчане с радостью платят в фонд капремонтов. Показатель собираемости взносов в фонд капремонтов в республике в 2019 году увеличился до 97,1%.

Четверг, 19 марта 2020 : В кафе и бары Симферополя будут пускать только после мытья рук и дезинфекции. На сайте администрации Симферополя размещена инструкция «Превентивные меры незамедлительного характера для защиты граждан в организациях общественного питания».