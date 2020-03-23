Спасатели ночью искали заблудившуюся в горах Крыма группу туристов

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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23 марта 2020
Вчера, в 23:12, в службу спасения поступило сообщение о том, что во время прогулки в районе пещеры Мраморная сбились с дороги, потеряли ориентир и не могут самостоятельно продолжить движение 5 туристов. Необходима помощь спасателей в поиске и эвакуации из горно-лесной зоны.
В район поисковых работ для оказания помощи немедленно выехала группа спасателей Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек и 1 ед. техники. Спасатели установили телефонный контакт с туристами, выяснили предполагаемое местонахождение и, учитывая низкую температуру и темное время суток, дали необходимые рекомендации как безопасно дождаться помощи.
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В МЧС сообщили, что спасатели прибыли в с. Краснолесье, откуда совместно со сотрудниками ГУ МЧС России по РК и лесного хозяйства приступили к поисковым работам, которые осложнялись темным временем суток.
— Спустя 2 часа с туристами был установлен голосовой контакт, а впоследствии пострадавшие были обнаружены на труднопроходимом склоне балки Оленьи Тропы, в районе хребта Абдуга. В медицинской помощи никто не нуждался. Спасатели эвакуировали туристов на служебном автомобиле в г. Симферополь — отметили в ведомстве.
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Пятница, 20 марта 2020: В горах Крыма спасли туристку с травмой ноги. Специалисты Симферопольского АСО «КРЫМ-СПАС» оказали помощь в эвакуации женщины в горно-лесной зоне полуострова.
Понедельник, 16 марта 2020: Крымские спасатели провели в горах две успешные поисковые операции. В минувшие выходные крымские спасатели провели сразу две успешные поисковые операции, оказав помощь туристке, сбившейся с маршрута, и пожилому жителю Алушты.
Вторник, 10 марта 2020: Спасатели Крыма эвакуировали с тропы Голицына очередного туриста. Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» эвакуировали мужчину из горно-лесной местности.
Суббота, 7 марта 2020: Спасатели в Крыму на выходных работают в усиленном режиме. В период выходных и праздничных дней с 7 по 10 марта все силы и средства управления МЧС России по Крыму будут работать в усиленном режиме, сообщает пресс-служба ведомства.
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